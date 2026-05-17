MISS ITALIA 2026: Federica Gallo di Udine è Miss Rose Profumi e Sapori

Federica Gallo, diciotto anni di Udine, studentessa di amministrazione finanza e marketing con la passione delle arti marziali si è aggiudicata ieri a Santa Maria La Longa (Ud) il titolo di “Miss Rose, Profumi e Sapori” valido per l’ottantasettesima edizione di “Miss Italia”.

La selezione si è svolta in occasione di “Rose, Profumi e Sapori” evento organizzato dalla Pro Tissano e dal Comune di Santa Maria La Longa e, con Federica, sono state anche premiate: al secondo posto con il titolo di “Miss Givova” Asia Braini, diciannove anni di Trieste, studentessa di relazioni pubbliche e al terzo posto con il titolo di “Miss Framesi” Irene Cardillo, ventotto anni, impiegata di Palmanova (Ud).

Federica, Asia e Irene sono ammesse agli appuntamenti dove si assegneranno i vari titoli regionali ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” al Parco Termale Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro alla fine del mese di agosto.

Lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò, con la regia di Paola Rizzotti e coordinato dallo staff dell’agenzia “modashow.it” esclusivista di “Miss Italia” ha avuto quale madrina, Francesca Dri originaria proprio di Santa Maria La Longa che ha conquistato all’ultima finale di “Miss Italia” ben due titoli nazionali, “Miss Eleganza 2025” e “Miss Creatività”;

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto 2026) ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia e partecipare alle prossime selezioni è possibile contattare direttamente i responsabili regionali telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.