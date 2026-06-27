MISS ITALIA 2026: Isabella Macuz è “Miss isola Augusta”

Domenica 28 giugno alle ore 21.00 su Telefriuli riparte una nuova edizione di “Miss In Onda” con le selezioni valide per l’ottantasettesima edizione di “Miss Italia”.

La trasmissione condotta da Michele Cupitò avrà quali ingredienti principali l’eleganza, lo spettacolo ed il talento grazie alle concorrenti che si racconteranno al pubblico e saranno protagoniste di varie sfilate; con loro anche ospiti che si alterneranno nelle varie puntate. Madrina del primo appuntamento di domenica, Michela Bertossi “Miss Friuli Venezia Giulia” in carica che iniziò il suo percorso che l’ha portata ad arrivare alla finalissima di “Miss Italia 2025” vincendo proprio il titolo di “Miss Telefriuli”.

Nel frattempo, proseguono a pieno ritmo le selezioni sul territorio; l’ultima in ordine di tempo si è svolta nel “Chiosco” dell’azienda vitivinicola “Isola Augusta” di Massimo Bassani a Palazzolo dello Stella (Ud) dove Isabella Macuz, vent’anni di Gorizia, studentessa universitaria di statistica per l’economia e l’impresa, si è aggiudicata il titolo di “Miss Isola Augusta”.

Con Isabella sono state anche premiate: al secondo posto con il titolo di “Miss Givova” Veronica Barbato, ventunenne di Monfalcone (Go) studentessa di scienze della formazione primaria; terza classificata “Miss Framesi” Angela Borghese, vent’anni di Bagnaria Arsa (Ud), universitaria di diritto per le imprese e le istituzioni.

Nel corso dello spettacolo all’Isola Augusta sono intervenuti per portare un saluto al pubblico e alle concorrenti: Massimo Bassani titolare dell’Azienda Vitivinicola; Mauro Bordin Presidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia e Franco D’Altilia Sindaco di Palazzolo dello Stella; madrina, Maristella Nardin “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia 2025”.

Le vincitrici delle selezioni sono ammesse agli appuntamenti dove si assegneranno i vari titoli regionali e alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia” al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro alla fine del mese di agosto.

Per partecipare a “Miss Italia” bisogna avere un’età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 agosto 2026) ed i 30 anni; per iscriversi in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.