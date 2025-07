Mittelfest: il tema per il 2026 sarà la PAURA

Per 10 giorni a Cividale il pubblico ha partecipato, applaudito, riso, ballato, si è emozionato, sorpreso, incantato e ha riflettuto sul confine tra lecito e proibito, tra giusto e sbagliato grazie al tema di quest’anno, TABU’, scelto dal direttore artistico Giacomo Pedini.

Ieri sera l’edizione 2025 di Mittelfest ha calato il sipario sulla trentaquattresima edizione con il concerto sold-out di Malika Ayane insieme all’Orchestra La Corelli al Teatro Verdi di Gorizia, un finale in grande, così come era iniziato venerdì 18 luglio con l’emozionante serata di Cartoon Night, con la FVG Orchestra e la voce di Tosca, in una piazza Duomo pienissima di note, colori e tantissime famiglie coi bambini.

Oggi, all’interno del Museo archeologico nazionale di Cividale, si è svolta la conferenza stampa di chiusura del festival con la presidente Cristina Mattiussi e il direttore artistico Giacomo Pedini che ha svelato il tema dell’edizione 2026 che sarà “PAURA”.

“Ogni anno di più Mittelfest è capace di portare arte, cultura e bellezza, di mettere al centro le persone, gli artisti, i professionisti e, allo stesso tempo, valorizzare la comunità e il territorio in cui è nato e dove rimane saldamente radicato. – commenta la presidente Cristina Mattiussi – L’edizione 2025 si chiude con un buon risultato e con un generale rafforzamento delle presenze. Mittelfest è l’Associazione che lavora tutto l’anno, una squadra di professionisti che con grande competenza e dedizione si impegnano per rendere il festival sempre più memorabile. Grazie al prezioso supporto della Regione FVG, anche quest’anno abbiamo accolto nel cuore di Cividale artisti, stampa, sponsor e operatori nella struttura del Mittelpoint di PromoturismoFvg. E ci tengo a ringraziare anche gli sponsor e i mecenati che fanno parte della famiglia Mittelfest, credendo nel nostro progetto”.

I Tabù hanno fatto alzare il sipario di Mittelfest su 29 progetti artistici coinvolgendo 21 Paesi, di cui 17 tra prime assolute e nazionali e 4 co-produzioni.

“Dà forza vedere il pubblico crescere insieme a Mittelfest: – sottolinea Giacomo Pedini – risponde con entusiasmo e pensa a noi come a un luogo, un tempo, un nome che è garanzia di proposte di valore e di meraviglia, di respiro e di sorpresa, cui affidarsi. Così, accanto a lavori più popolari e di ricezione immediata, il pubblico accetta la sfida di spettacoli anche duri o inconsueti, attraverso cui il festival racconta il presente più scomodo e difficile, come The long Shadow of Alois Brunner o Teatri di Guerra. Il tutto rimanendo fedeli alla nostra geografia, sempre dando voce alla realtà del mondo balcanico e del centro Europa. In questa edizione abbiamo poi scelto spettacoli sempre più grandi, soprattutto concerti di impatto, con un altissimo livello di qualità tecnica che permettono ad artisti internazionali di approdare finalmente e bene in Italia. Il pubblico con la sua curiosità e interesse ci spinge ad andare avanti in questa direzione”.

Basti pensare al concerto dei Divanhana che hanno portato a Cividale l’emozione della musica tradizionale della Bosnia Erzegovina in una versione inedita e partecipata, il ritmo travolgente e le coreografie di luce al femminile delle cinque percussioniste di Lay this Drum! o il successo internazionale degli Shkodra Elektronike che hanno fatto ballare tutto il teatro Ristori, trasformandolo in un ribollente club.

“Per poter garantire concerti così, negli scorsi mesi abbiamo lavorato tanto anche alle versioni al chiuso degli spettacoli previsti all’aperto: – continua Pedini – dopo un primo fine settimana di sole, siamo così riusciti a gestire una settimana difficile dal punto di vista meteorologico senza intaccare in alcun modo la qualità delle proposte.

Mittelfest, inoltre, dimostra di saper plasmare e coinvolgere la città con rispetto e in armonia: ha regalato a Cividale e ai suoi spettatori la danza verticale di Radar sugli edifici di Foro Giulio Cesare e ha trovato nuovi modi di vivere i luoghi come l’Orto delle Orsoline, un giardino che ha ospitato concerti, eventi per famiglie e anche il nuovo Mittelounge, l’aperitivo in musica di Mittelfest, grazie a un nuovo allestimento”.

“Mittelfest non si ferma: ad agosto iniziano le prove di “Alba dopo la fine della storia”, scritto da Paolo Di Paolo e da me diretto, terza parte della trilogia Inabili alla morte/ Nezmožni umreti che sarà in scena a Gorizia e Nova Gorica dal 16 al 18 settembre.”

La Cripta dei Cappuccini di Joseph Roth andrà in scena il 16 settembre al Teatro Verdi di Gorizia, Alla ricerca della lingua perduta di Goran Vojnovi? il 17 e il 18 settembre all’SNG Nova Gorica e il debutto di Alba dopo la fine della storia il 18 settembre alle 20 al Teatro Verdi di Gorizia. Contestualmente usciranno i testi per Bottega Errante e i radiodrammi coprodotti con Rai FVG che andranno in prima messa in onda su Rai Radio 3.

La struttura di Mittelpoint di PromoturismoFvg, posizionata in Foro Giulio Cesare, è stata anche per questa edizione la casa del festival, accogliendo gli incontri con la stampa, quelli con gli artisti e le compagnie, le interviste, le dirette radio quotidiane e la puntata speciale che Radio Rai Fvg ha dedicato al festival per un totale di oltre 40 giornalisti locali, nazionali e stranieri e decine di artisti.

Il Progetto Famiglia di Mittelfest si conferma un appuntamento consolidato che il pubblico ormai conosce ed aspetta per vivere il teatro e il festival tutti insieme, adulti e bambini.

Anche Mittelyoung, lo strumento con cui Mittelfest investe sulle nuove generazioni artistiche europee, è ormai un evento cercato e amato dal pubblico. Oltre ai suoi nove spettacoli, Mittelyoung è bacino per esplorare il futuro della scena teatrale e musicale da cui, infatti, proveniva il concerto Trieste-Instanbul A/R che ha registrato il tutto esaurito.

I numeri del festival

Mittelfest ha fatto arrivare a Cividale 354 artisti e 38 compagnie. Mittelyoung, andato in scena dal 15 al 18 maggio, ha fatto arrivare a Cividale circa 40 artisti per i suoi 9 spettacoli.

Buona la partecipazione agli eventi gratuiti con oltre 700 persone a partire dai 7 Kaffee (gli incontri con gli artisti), i workshop di fotografia, gli appuntamenti di Mittelounge, Mittelimmagine, Mittelibro e il Premio Ristori.

Anche il progetto Mittelland continua a rafforzarsi: la piattaforma di esperienze nata per valorizzare la vocazione turistica di Cividale, delle Valli del Natisone e del Torre ha visto oltre 50 eventi che proseguono fino a dicembre e la collaborazione di 25 partner sul territorio. L’Associazione Mitteleuropa ha organizzato il quinto forum economico-culturale che ogni anno vede protagonista un diverso Paese: dopo Slovenia, Austria, Ungheria e Repubblica Ceca, quest’anno è stata la Croazia.

Legame con il territorio significa anche valorizzazione delle risorse umane: Mittelfest ha impiegato circa 120 persone tra personale organizzativo, tecnico, comunicazione, ufficio stampa, personale di sala e volontari. Un ringraziamento speciale va a Gruppo Age di Cividale che dà sempre un supporto prezioso all’organizzazione del festival.

La promozione di Mittelfest

La campagna di promozione ha coperto tutta la regione e il Veneto orientale con la distribuzione di quasi 40.000 flyer in diversi formati, stampati su carta certificata FSC e con una campagna affissioni sul territorio, nei quattro capoluoghi e anche all’Aeroporto di Trieste.

Il Festival ha confermato una significativa rilevanza mediatica a livello nazionale, locale e internazionale: anche quest’anno la copertura stampa ha superato le 1.000 uscite complessive. Tra queste, si contano oltre 420 articoli su testate locali – di cui 205 solo nel mese di luglio – 45 su quotidiani e periodici nazionali, 32 su testate estere, 575 contributi online – più di 200 dei quali pubblicati nel solo mese di luglio – e oltre 80 passaggi tra radio e televisioni.

Record per i social di Mittelfest

Sempre alti i numeri della comunicazione di Mittelfest con 3.000 foto consegnate e un ottimo riscontro su sito web che a luglio ha registrato il picco 80.000 visite in un mese, trainato soprattutto dai grandi concerti e dalla prosa.

Performance da record sui social con 1,1 milioni di profili raggiunti su Facebook e 174mila su Instagram nel mese di luglio ed un netto aumento dei follower e delle interazioni. La fascia di età che segue maggiormente i social Mittelfest è quella tra 25 e 35 anni; i contenuti giornalieri dedicati al programma sono quelli più apprezzati e che hanno raggiunto la più ampia fascia di pubblico, ma quelli che generano maggiori interazioni sono i post che mostrano le persone, il pubblico e lo staff.

Soci, sostenitori e partner

Mittelfest omaggia le realtà che credono nel festival, nella sua missione culturale e di ponte tra l’Italia, l’area mitteleuropea e balcanica, creando un Albo d’Oro dei sostenitori che racchiude sia gli sponsor sia i mecenati e ricorda la fitta rete delle collaborazioni.

Mittelfest è realizzato con il contributo dei soci Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Cividale del Friuli, Civibank – Gruppo Sparkasse, Ente Regionale Teatrale Friuli Venezia Giulia e con PromoTurismoFVG, Ministero della Cultura, Fondazione Friuli, Camera di Commercio Pordenone – Udine, ARLeF, Agenzia regionale per la lingua friulana.

Sono sponsor di Mittelfest:

Gesteco – Gruppo Luci | principal sponsor;

Moroso, Nonino, Panificio del Foro | special sponsor;

Goccia di Carnia, I&C Partners Spa, Linea Fabbrica SRL, Oro Caffè, PMP Pro-Mec Spa | business sponsor;

Poligrafiche San Marco, Ristorante al Monastero, Sistemi 2000, Vallimpiadi | local sponsor.

È supportato da Consolato Generale della Repubblica Ceca a Milano, Centro Ceco Milano, Perform Europe, Performing Arts Fund NL.

Mittelfest ha il sostegno di: APT – Azienda Provinciale Trasporti spa.

Sono media partner di Mittelfest: Rai Radio 3, Rai Friuli Venezia Giulia, Messaggero Veneto.

Con il patrocinio di CEI-Central European Iniziative, Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia, Ambasciata della Repubblica di Polonia, Ambasciata della Repubblica di Slovenia a Roma, Ambasciata di Romania nella Repubblica italiana, Consolato onorario della Repubblica slovacca, Consolato generale della Repubblica di Croazia a Trieste, Consolato generale della Repubblica di Slovenia a Trieste, Consolato onorario d’Austria a Trieste, Consolato onorario della Repubblica Ceca.

Mittelfest aderisce a EFA European Festivals Association, Effe Label 2024-2025, AIAM – Associazione Italiana Attività Musicali, ItaliaFestival, Agis nazionale. Verso e con GO!2025.

Partner Mittelfest: Arci Udine e Pordenone, Albergo Diffuso Valli del Natisone, Associazione ASD Vallimpiadi, Associazione Civica Accademia d’arte drammatica Nico Pepe, Associazione Culturale Arearea, Associazione Mitteleuropa, Associazione Musicale Sergio Gaggia, Associazione Progetto Musica, Associazione Teatro Club Udine – Palio Teatrale Studentesco, Confcommercio Imprese per l’Italia – Udine, Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine, Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali Ramandolo, Convitto Nazionale Paolo Diacono, CSS – Teatro Stabile di Innovazione del FVG, Ente Friuli nel mondo, ERPAC FVG, FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, Fondazione Aquileia, Fondazione Luigi Bon, Fondazione Villa de’ Claricini Dornpacher, Inštitut za Slovensko kulturo – Istituto per la cultura slovena, Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia, Kulturno društvo circolo culturale re?an Aldo Klodi?, Kulturno društvo – Circolo di cultura Ivan Trinko, Museo Archeologico Nazionale – Cividale del Friuli, Teatri Stabil Furlan, Università degli studi di Trieste, Università degli studi di Udine, UNPLI FVG – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, SNG Nova Gorica, Società Eco&Salute, SOMSI Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale del Friuli, Soroptimist Club Cividale del Friuli.

Partner Mittelland: Acrobati del sole, Asd walkingruncentrostorico, Associazione culturale socio assistenziale Tarcetta, Associazione Musicale Sergio Gaggia, Associazione Progetto Musica, Confcommercio imprese per l’italia – Udine, Consorzio tutela vini Friuli colli orientali Ramandolo, DMO Turismo Bene?ija, Ente Friuli nel mondo, Fondazione Villa de’ Claricini Dornpacher, Grotta di San Giovanni d’Antro, Il Curtîl di Firmine, Inštitut za Slovensko kulturo Istituto per la Cultura Slovena, Kulturno društvo Circolo Culturale Re?an Aldo Klodi?, Kulturno društvo, Circolo di Cultura Ivan Trinko, La libreria di Boer Pietro, Museo archeologico nazionale – Cividale del Friuli, Museo Cristiano di Cividale, Palchi nei parchi, Pro loco Nediške Doline Valli del Natisione, SMO Slovensko multimedialno okno, Società Cooperativa Eco&Salute, SOMSI Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale del Friuli, Soroptimist Club Cividale del Friuli, The secret picnic.

Partner Mittelyoung: Accademia Eleonora Duse Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative, Associazione culturale Arearea, Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine, Fondazione Luigi Bon, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, SNG Nova Gorica (Slovenia), Associazione culturale Circo all’incirca, Convitto Nazionale Paolo Diacono, Istituto Tecnico Arturo Malignani, Scuola di Danza Erica Bront, Teatro Club Udine – Palio Teatrale Studentesco.

I mecenati che hanno aderito all’Art Bonus sono: Allianz Pordenone Centro e Friuli Centrale e Zorzettig Vini.

Mittelfest ringrazia il pubblico, le Forze dell’Ordine, il personale del Comune di Cividale, gli studenti delle Scuole superiori di Cividale e Udine e la famiglia Danelone.