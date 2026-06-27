Mittelfest Paura: carnet e Progetto Famiglia per vivere il festival in tutta libertà

Dal 25 giugno già attiva per gli abbonamenti con 6 diverse tipologie

Apre il 30 giugno la biglietteria centrale di Mittelfest Paura che animerà Cividale del Friuli dal 16 al 26 luglio. Da quella data tutti i biglietti, abbonamenti e carnet saranno acquistabili in sede, online su www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Chi non vuole aspettare può iniziare prima: dal 25 giugno la biglietteria è già attiva per chi desidera rinnovare o sottoscrivere un abbonamento. Per farlo è sufficiente contattare il numero 0432.734316 oppure scrivere a biglietteriamittelfest@gmail.com.

Sei le tipologie di abbonamento disponibili, pensate per vivere il festival con la massima libertà di scelta: dal Mittelfest 5 (65 euro) al Mittelfest 24 (168 euro), ciascuna consente di selezionare in autonomia gli spettacoli preferiti. Per i giovani under 26 sono previste tariffe agevolate su ogni formula di abbonamento.

Per chi vuole vivere il festival insieme agli amici ci sono tre formule di carnet, flessibili e convenienti: 4 ingressi a 60 euro, 6 a 84 euro e 12 a 156 euro, da utilizzare liberamente sugli spettacoli in programma.

Non manca il Progetto Famiglia: i bambini dai 6 ai 12 anni entrano a 2 euro, dai 13 anni il biglietto è di 10 euro. Per i più piccoli, fino a 6 anni, l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria in biglietteria o via mail a biglietteriamittelfest@gmail.com.

I biglietti per i singoli spettacoli vanno dai 10 ai 25 euro. Sono previste riduzioni per over 65, correntisti Banca di Cividale SpA, residenti di Cividale del Friuli, possessori FVG Card, aderenti ai Fogolârs Furlans di Ente Friuli nel Mondo, iscritti FAI e UNPLI, gruppi convenzionati e giovani under 26.

Numerosi appuntamenti del festival sono a ingresso libero: Kaffee, Mittelimmagine, Mittelounge, Mozzafiato! e la Mostra Paure. Gratuita ma con prenotazione obbligatoria — attiva dal 30 giugno su www.mittelfest.org — anche la Cerimonia inaugurale di Mittelfest Paura, in programma sabato 18 luglio alle 18.15 alla Chiesa di San Francesco.

La biglietteria di Borgo di Ponte a Cividale del Friuli è aperta dal 25 giugno al 15 luglio dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20 (chiusa i lunedì 29 giugno, 6 e 13 luglio). Dal 16 al 26 luglio, durante il festival, l’orario si estende: 11–13 e 17–21.

Fa da ulteriore punto di riferimento il Mittelpoint di PromoTurismo FVG in Foro Giulio Cesare: aperto dal 10 al 12 luglio con orario 11–13 e 18–20, e dal 16 al 26 luglio con orario continuato dalle 10alle 21.

La biglietteria è contattabile al numero 0432.733966 o a biglietteriamittelfest@gmail.com. Online è sempre disponibile su www.vivaticket.it

Per informazioni: www.mittelfest.org