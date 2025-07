Mittelfest: sabato 26 luglio “Franz & Robert” degli Erlkings, la danza e la musica duettano in “Sconfinamenti”

Due prime nazionali, spettacoli per tutte le età e un dialogo artistico tra danza e musica dal vivo: con sabato 26 luglio si apre l’ultimo e intenso fine settimana di Mittelfest Tabù.

Uno degli appuntamenti più attesi è alle 20 al Teatro Ristori per “Sconfinamenti”, incontro tra due artisti eclettici che fanno della contaminazione la loro cifra stilistica. Il danzatore Nicola Galli e il violinista Rodrigo D’Erasmo (Afterhours) costruiscono dal vivo un flusso continuo tra suono e movimento, improvvisando ogni sera una partitura coreografico-musicale unica, fatta di incroci, sincronie e slittamenti poetici. Un duetto sul limite, sull’ascolto e sull’incontro.

Il gran finale del sabato sera, invece, è in Piazza Duomo alle 21.30, con un’altra prima nazionale: “Franz & Robert” degli Erlkings. La formazione viennese porta a Mittelfest i capolavori di Schubert e Schumann in una veste sorprendente e attualissima. Chitarra, violoncello, vibrafono, tuba e batteria riscrivono con ironia e passione le più belle Lieder della tradizione romantica. Un concerto che abbatte le barriere tra musica colta e popolare, portando sul palco la freschezza senza tempo dei grandi classici tedeschi.

La giornata però parte già alle 11.30 nel Curtil di Firmine con “Kaffee Verità & Menzogna – Illusioni”, un incontro speciale con il pubblico insieme a Vinicio Marchioni, che firma la regia dello spettacolo e dialoga con gli spettatori a partire dal testo vertiginoso di Ivan Vyrypaev. Accanto a lui, sul palco, gli attori Ivna Bruck, Serena Ferraiuolo, Mirko Soldano e Andrea Tich, protagonisti di quattro storie che tra confessioni e colpi di scena mettono in crisi lo spettatore, lo illudono, lo commuovono.

Ricco anche il programma pomeridiano che inizia alle 17 con uno spettacolo del Progetto Famiglia in prima nazionale, On a lonely island della compagnia olandese MAN || CO, all’Orto delle Orsoline. Tre personaggi improbabili e misteriosi si incontrano su un’isola immaginaria per dare vita a un’avventura stralunata e poetica, tra corpo, sorpresa e scoperta di sé. Lo spettacolo è una spassosa ode agli esploratori del mondo, grandi e piccoli.

A seguire, alle 17.45, sempre all’Orto delle Orsoline, si terrà l’incontro “Kaffee – Danzare l’invisibile”, con la compagnia protagonista dello spettacolo. Un momento di confronto per capire come la danza possa rendere visibile ciò che normalmente sfugge allo sguardo, soprattutto dei più giovani.

Intanto, a partire dalle 17 in Piazza San Francesco, fa tappa a Mittelfest l’originale progetto “Sapori di Friuli Venezia Giulia On Tour”: uno show itinerante tra showcooking, degustazioni, laboratori e incontri con produttori del territorio. Un’iniziativa per tutti i gusti, promossa da Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, Despar Nord e PromoTurismoFVG.

Alle 18, dal Belvedere, continua l’esperienza itinerante e sensoriale firmata Fabrizio Saiu: Peripatetiche dell’ascolto è un viaggio guidato attraverso i suoni, naturali ed elettronici, del mondo che ci circonda. Un modo inedito per camminare, ascoltare e sentire con occhi nuovi il paesaggio acustico che ci accompagna ogni giorno.