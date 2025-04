Mitteyoung: 15-18 maggio 2025

Mitteyoung, il festival under 30 della Mitteleuropa, sin dal suo inizio, 5 anni fa, si è presentato come uno dei tratti più originali che Mittelfest porta nel panorama dei festival italiani ed europei, per dare al pubblico la possibilità di vedere una generazione in scena e al contempo per dare concreto sostegno produttivo ai giovani.

9 sono gli spettacoli di artisti under 30 che approderanno a Mittelyoung 2025, tra musica, teatro, danza e circo, provenienti da 6 Paesi (Italia, Lettonia, Germania, Paesi Bassi, Romania) dopo una open call che ha visto arrivare 182 candidature da 22 Paesi. Tra i curatores under 30 -Alice Comodin, Alice De Colle, Aurora Basso, Aurora Meroi, Benedetta Floreancig, Chiara Vendola, Davide Romani, Debora Gigli, Elisa Tosolini, Emanuele Golfetto, Francesca Bauso, Gabriele Marcon, Gaia Terlicher, Ilaria Maninetti, Jacqueline Garofoli, Jessica Burcus, Jillian Gregori, Michela Cipolat, Noemi Gosgnach, Paola Pilosio, Rebecca Ghio, Rebecca Greca, Silvio Bartoli, Sofia Fraziano, Sofia Mauro, Sophie Parente, Tilen Oblak, Silvia Trodella, Valentino Dalmasson -, 5 sono a loro volta arrivati alla giuria tramite open call, e tutti insieme hanno selezionato i nove spettacoli del festival giovane, da cui scegliere poi i 3 che passeranno anche alla rassegna maggiore.

Si conferma per il 2025 il premio aggiudicato da una giuria di esperti, chiamata a valutare e valorizzare proposte più interessanti di Mittelyoung, con giurati Ales Novak, direttore del Bornistkovo Festival a Maribor; l’attrice e autrice Matilde Vigna e il critico e studioso Roberto Canziani.

Si ringraziano i partner che hanno collaborato al progetto: Accademia Eleonora Duse Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative, Associazione culturale Arearea, Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Tartini di Trieste, Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini di Udine, Fondazione Luigi Bon, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, SNG Nova Gorica (Slovenia), Associazione culturale Circo all’incirca, Convitto Nazionale Paolo Diacono, Istituto Tecnico Arturo Malignani, Scuola di Danza Erica Bront, Teatro Club Udine – Palio Teatrale Studentesco.

Il programma:

Mittelyoung si terrà dal 15 al 18 maggio 2025 nella Chiesa di Santa Maria dei Battuti di Cividale, con il seguente calendario.

Il 15 maggio si inizia con una performance di danza intitolata Solitario, proposta da Collettivo HUM, con l’interpretazione e l’ideazione di Anya Pozza, Kyda Pozza eAurora Sbailò (Italia): uno spettacolo che mescola pensieri e carte da gioco e che, con tre corpi in scena nello spazio, si dà l’obiettivo di esplorare ciò che accade nella nostra mente quando siamo soli, tra tabù e oltraggi. A seguire Sorvina Live Concert (Germania), con parole e musica di Sorvina Carr, un’artista newyorkese residente a Berlino, innamorata dell’hip-hop e della narrazione. Per la prima volta in Italia, racconta con ogni brano un capitolo della propria storia, facendo risuonare anche la nostra.

Il 16 maggio il sipario si riapre con l’ensemble Le deux Rossignol (Italia), che propone lo spettacolo di musica Chi disprezza compra (musica, Italia). La voce del mezzosoprano Marta Pacifici, con l’accompagnamento delle musiche di Francesco Lussignoli, Elisa Ciavola, Adele Serena e Fabio Marconetti, ci portano alla corte di Versailles, durante il regno di Luigi XIV, mescolando la pura musica francese alla musica italiana, non ben accolta all’epoca, per scandagliare temi tabù. A seguire la danza di Beyond26 (Paesi Bassi), in cui Carmine Vigliotti e Sophie Tukker esplorano, muovendosi e cercandosi, le relazioni interpersonali e la lotta quotidiana per mantenere connessioni autentiche.

Il 17 maggio, la giornata si apre con il circo nella proposta di Mad Beltrami Both (Italia), sul tema degli opposti e delle sfumature che rendono gli estremi più vicini di quanto sembri. Così, il corpo in scena si contorce per il dolore, ma potrebbe essere il piacere a muoverlo. Prosegue il programma uno show di musica che arriva da lontano: New resonance: saxophone unbound (Lettonia), un concerto di sax solo di ?irts Grigorjevs, che sovverte tutte le nostre aspettative su questo strumento, affiancando il canto all’emissione sonora e alla musica, e alternando, tra un brano e l’altro, le parole del filosofo britannico Alan Watts. A chiudere C19H28O2 (o Come Avere le Palle), spettacolo di teatro di Lidi Precari (Italia), con testo e regia di Riccardo Rampazzo e l’interpretazione di Leonardo Cesaroni, Eny Cassia Corvo, Paolo Sangiorgio. Il titolo riporta la formula chimica del testosterone, per introdurci a una traversata notturna in mare aperto, in cui due pescatori, Loris e Gu, per giorni si dibattono sulla mascolinità, tra gioia sfrenata e fragilità, e il mistero del femminile.

Infine, il 18 maggio sarà di nuovo in scena il circo con Bless (Italia) di Riccardo Saggese, un racconto autobiografico di rifiuto e rinascita, in cui l’artista si offre in acrobazie e riflessioni per ripercorrere le proprie peripezie di sopravvivenza. Chiude quest’edizione di Mittelyoung lo show di teatro Shadows and Lights(Romania) di Magic Puppet Theater per la regia di C?t?lin Mardale, con un testo di Petro Ionesco: unospettacolo di marionette basato sul racconto sincero dei detenuti del penitenziario di Gherla, sui pregiudizi e sulla stigmatizzazione affrontati nel reinserimento nella società.

A fine programma, sarà resa nota anche la scelta dei giurati sullo spettacolo premiato per il 2025 e i 3 spettacoli vincitori che torneranno a Mittelfest.

Mittelfest, inoltre, è anche la sua terra e la sua città, Cividale del Friuli, patrimonio mondiale dell’Unesco: una rete di pubblico, artisti, ospiti, cittadini e un network di hotel, ristoranti e caffè, in una delle terre più rinomate d’Italia per la storia e i sapori. Un punto di riferimento enogastronomico internazionale attorniato dai paesaggi unici delle Valli del Natisone e del Torre terre perfette per un turismo slow.

