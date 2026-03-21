Mobilità Creative domenica 22 marzo a Pontebba

Un sottopassaggio ferroviario che diventa palcoscenico, un viaggio collettivo in pullman e una performance sonora da costruire insieme. È così che domenica 22 marzo 2026 si chiuderà la rassegna “Mobilità Creative”, progetto ideato da Zeroidee con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e realizzato in collaborazione con Collettivo L’Amalgama, Continuo APS, DNA Danza DNA DANZA S.R.L., S.S.D., Casa Alexander Langer APS, Associazione Ex Emigranti Lusevera e TPL FVG.

L’ultimo appuntamento porterà il pubblico a Pontebba per “Modo Zero”, performance partecipata ideata dal musicista Antonio Della Marina, pensata per trasformare l’architettura del sottopassaggio ferroviario della stazione in uno spazio sonoro da esplorare e “suonare” collettivamente. Lungo oltre cento metri e privo di uscite intermedie, il tunnel è caratterizzato da un riverbero naturale. Qui, tra sassofono, elettronica, colorazioni luminose e dispositivi mobili, prenderà forma una performance in cui suono, luce e architettura dialogheranno con il pubblico. L’installazione cromatica dell’artista olandese Jan Van der Ploeg, realizzata da Spazioersetti con la supervisione illuminotecnica di Alessandra Zucchi e l’uso di potenti altoparlanti e telefoni cellulari trasformeranno lo spazio in un vero e proprio strumento musicale, accordato sulle frequenze di risonanza del tunnel. Il pubblico non sarà semplice spettatore ma parte attiva dell’azione: un’esperienza collettiva per giocare con l’acustica e scoprire la “firma sonora” dello spazio. L’esperienza inizierà già durante il viaggio. I partecipanti raggiungeranno infatti Pontebba insieme in pullman, con partenza da Udine, alle 14 (punto di ritrovo: sul retro del Teatro Nuovo Giovanni da Udine). Terminata la performance, alle 17 è in programma un aperitivo e quindi il rientro in città. La partecipazione sarà gratuita e comprende viaggio in pullman e aperitivo, ma è richiesta obbligatoriamente l’iscrizione tramite il form: https://lsaaonln6dn.typeform.com/Modozero .

“Modo Zero” è la tappa conclusiva di Mobilità Creative, rassegna d’arte performativa e multimediale che esce dai teatri, dalle gallerie d’arte e dai musei per andare ad animare le vie, le piazze e le linee dei trasporti pubblici urbani, promuovendo diversi approcci artistici e nuove forme di mobilità sostenibile. Il percorso ha portato il pubblico a scoprire nuovi modi di vivere gli spazi urbani con Audiobus, ha fatto riflettere sui confini interiori a Lusevera, e condotto in Esplorazioni urbane (a Palmanova e Tarcento) con Giocare l’urbano.

Foto: Alessandra Zucchi_Continuo