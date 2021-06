Monfalcone: Festa del vino e dei fiori. 10 – 13 giugno 2021

Il mese di giugno si presenta ricco di eventi a Monfalcone, grazie alla programmazione promossa dall’Amministrazione comunale, che sarà illustrata con una conferenza stampa mercoledì 9 giugno, alle ore 12.30, nella Sala del Consiglio, dall’Assessore agli eventi Luca Fasan, presenti tutti gli organizzatori degli appuntamenti del prossimo fine settimana.

La città si prepara ad accogliere una “Festa dei fiori” che, dopo il successo di “Monfalcone in fiore” a inizio maggio, animerà piazza della Repubblica, via Battisti e piazza Cavour dal 10 al 13 giugno, con orario dalle 10 alle 20. All’evento, organizzato da Flash srl, sono attesi florovivaisti dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia, con piante di tutti i tipi per orto, giardino, appartamento, verdi e fiorite; naturalmente presenti i fioristi di Monfalcone. Tra i prodotti in mostra, i bulbi dall’Olanda, piante e prodotti cosmetici della lavanda del lago di Garda, spezie, piante e prodotti di liquirizia, quadri con soggetti floreali, foulards in fibra di bambù, saponi dalla Provenza, piante Kokedama. E ancora, anfore, vasi in coccio, ceramica, legno d’ulivo e attrezzi per il giardinaggio.

Dall’11 al 13 giugno a Monfalcone è in programma anche la “Festa del Vino – Degustazioni sotto il campanile”, a cura della Pro Loco in co-organizzazione con il Comune. Nel rispetto della tradizione è stata ideata un’edizione che si svolgerà nei giorni dei festeggiamenti di Sant’Antonio nell’area pedonale circostante il campanile e il Duomo, in collaborazione con le realtà locali attive nel settore della promozione della cultura del vino. Durante le serate, accompagnate ognuna da un suggestivo e avvolgente contesto musicale dal vivo, verranno proposti particolari assaggi di pesce autoctono, salumi e formaggi del territorio, di qualità nel rispetto alla tradizione.

“È l’occasione giusta per dare un ulteriore segno di ripartenza e una nuova opportunità per attirare a Monfalcone flussi turistici, a favore dei nostri imprenditori del commercio e della ristorazione. In una location pregiata ed elegante, gli ospiti di Monfalcone potranno degustare prodotti tipici e tradizionali del territorio, presentati da realtà a filiera corta e locali.

Ampliare il numero delle persone che scelgono la città di Monfalcone quale luogo di svago, passeggiata, acquisto, aggregazione, divertimento e offerta culturale è possibile e noi lo stiamo dimostrando”.

Confermato, infine, anche il tradizionale appuntamento con il mercatino dell’Antiquariato in centro città, in programma ogni secondo e quarto fine settimana del mese.