Morgan in Castello a Udine l’omaggio a De André con Dentro e fuori Faber. Giovedì 27 agosto

Marco Castoldi, in arte Morgan, cantautore, polistrumentista, compositore, scrittore, personaggio televisivo e fondatore dei mitici Bluvertigo, sarà protagonista del progetto “Dentro e fuori Faber”, un viaggio che è anche un omaggio alle canzoni dell’indimenticato Fabrizio De André. L’appuntamento, che vedrà Morgan sul palco assieme all’ensemble #Voltalacarta, è in programma domani, giovedì 27 agosto al Castello di Udine. Il concerto è il recupero dell’appuntamento originariamente previsto per il 5 maggio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. I biglietti sono ancora in vendita su Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria di Piazza Libertà (che è anche l’unico ingresso allo spettacolo), sabato dalle 18.30. Porte aperte al pubblico dalle 19.30 e inizio concerto previsto per le 21.30. Info, prezzi e punti autorizzati su www.azalea.it. La rassegna “Udine Vola 2020” è organizzata da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG e inclusa nel calendario eventi di Udine Estate e Udine Sotto le Stelle.

Il progetto “Dentro e fuori Faber” vedrà un ispirato Morgan fornire al pubblico gli strumenti per capire a pieno il mondo di De André che, attraverso le sue canzoni, racconta il mondo degli ultimi, dei diseredati e dell’amore.

Nelle canzoni di De André poi, l’ex Bluvertigo sembra addirittura trovare più sfumature interpretative rispetto ai propri brani, il che potrebbe quasi rappresentare un paradosso. Grande studioso e interprete della canzone d’autore italiana, Morgan si approccia a “Faber” con l’ammirazione del collega e la riverenza di chi riconosce la potenza espressiva del genio. Le esibizioni dal vivo di Morgan sono autentiche lezioni spettacolo e di cultura mai casuali e mai banali, da sempre fonte di grande ispirazione per il pubblico. Lo spettacolo “Dentro e fuori Faber” nasce da un’idea di Voltalacarta, band formata da musicisti professionisti accomunati dalla grande passione per De André, che ha scelto una scaletta composta per la maggioranza dei brani dai meravigliosi arrangiamenti della Premiata Forneria Marconi, anche per celebrare i 40 anni dallo straordinario concerto con De André, che resta tutt’ora uno dei più grandi avvenimenti della storia musicale italiana.

L’ensemble #Voltalacarta è composto da Simone Bertogna (voce), Clara Danelon (voce), Massimo Pasut (basso), Marco Locatelli (chitarra), Marco Vattovani (batteria), Dider Ortolan (strumenti a fiato), Lucia Clonfero (violino), Luigi Buggio (tastiere e fisarmonica).

Fra i prossimi eventi al Castello di Udine i concerti di Marlene Kuntz (28 agosto) e Marco Masini (29 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .