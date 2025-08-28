Mostra Mondo Mizuki, Mondo Yokai fino a domenica 31 agosto

C’è tempo fino a domenica 31 agosto per visitare a Casa Cavazzini la mostra “Mondo Mizuki, Mondo Yokai”, dedicata all’opera di Shigeru Mizuki (1922–2015), uno dei maggiori autori giapponesi di manga, maestro di storie di yokai – le misteriose apparizioni della mitologia nipponica – e attento studioso del folklore del suo Paese.

Fino a domenica sarà possibile ammirare le opere originali, molte delle quali esposte fuori dal Giappone per la prima volta, insieme a riproduzioni, riviste, libri, documenti video e materiali critici che raccontano l’universo di un autore straordinario.

L’esposizione, inaugurata lo scorso 26 aprile in occasione della ventisettesima edizione del Far East Film Festival, rappresenta la prima mostra italiana e la seconda in Europa dopo la personale di Angoulême del 2022 dedicata a Mizuki. Un percorso articolato che consente di conoscere più da vicino l’universo creativo dell’autore e la sua straordinaria capacità di combinare rigore storico e invenzione fantastica: le sue storie popolano i quartieri delle metropoli moderne con antiche creature, proiettando leggende e spiriti del passato nella contemporaneità.

In parallelo all’esposizione è stata pubblicata da Canicola l’antologia Il mondo delle fessure rotonde, la prima in Occidente a raccogliere racconti a fumetti inediti, scritti autobiografici e riflessioni sul linguaggio del manga che Mizuki pubblicò tra il 1966 e il 1980 sulla rivista “Garo”, riferimento del manga alternativo e laboratorio di sperimentazione per molti autori.

“Mondo Mizuki, Mondo Yokai” è stata curata da Canicola e Vincenzo Filosa in collaborazione con Mizuki Pro (Tokyo). L’iniziativa si inserisce all’interno del programma culturale di Casa Cavazzini, che, al termine della mostra, sarà interessata da lavori di riallestimento in vista delle prossime esposizioni.