Motta in concerto a Gradisca per Onde Mediterranee. Le foto

Protagonista sul palco di Onde Mediterranee, festival promosso da Euritmica, a Gradisca d’Isonzo giovedì 25 luglio è stato il cantautore, polistrumentista e compositore di colonne Motta. Vincitore di due Targhe Tenco per i suoi primi due album “La fine dei vent’anni” e “Vivere o morire”, Motta è riconosciuto come una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano, in grado di unire sperimentazione sonora e tradizione cantautorale, spaziando con disinvoltura tra il genere rock e quello pop.

Motta ieri sera a Gradisca d’Isonzo ha regalato al pubblico una performance unica, dimostrando a tutti la sua capacità di fondere emozione e talento. Tra i brani in scaletta “anime perse, prima o poi ci passerà, Alice, sei bella davvero, la nostra ultima canzone, il tempo che passa la felicità” e altri suoi successi che hanno saputo infondere grandi emozioni con le sue parole sincere e appassionate

Venerdì sera sullo stesso palco saliranno Colapesce Dimartino e sabato Fulminacci

Foto di Giandomenico Ricci