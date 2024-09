Mozart e dintorni a Udine, Povoletto e Orsaria 

La musica di Wolfgang Amadeus Mozart è nuovamente protagonista della collaborazione tra Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e Associazione Mozart Italia – Sede di Udine che presentano la terza edizione della rassegna Mozart e dintorni. Per la prima volta gli appuntamenti saranno quattro in altrettante sale a Udine, Povoletto e Orsaria e permetteranno di apprezzare le sfaccettature del repertorio cameristico e orchestrale del genio di Salisburgo, nonché le influenze che ha avuto su compositori contemporanei e successivi.

“Grazie all’ideazione e alle scelte del Maestro Nicola Bulfone, che ne cura la Direzione Artistica, la rassegna Mozart e dintorni,” commenta il direttore dell’ERT Alberto Bevilacqua, “ha il grande merito di rendere la musica classica accessibile e vicina al pubblico. Questo è reso possibile dall’immortalità del repertorio mozartiano, che funge da vero e proprio fil rouge dei quattro appuntamenti. Ogni concerto, infatti, è un dialogo tra la musica di Mozart e quella di altri compositori che ne sono stati ispirati: da Beethoven a von Weber, fino a Haydn. Qual è l’impatto, dunque, del genio di Salisburgo sulla storia della musica e sull’ascoltatore contemporaneo? A questo e a molti altri interrogativi risponderanno gli interpreti in scena, grazie alla capacità della musica e dell’arte di esplorare il senso profondo delle cose.”

A introdurre i concerti è Nicola Bulfone, direttore artistico della rassegna: “L’edizione di quest’anno, arricchita della presenza di un concerto in più rispetto all’anno scorso, avrà come filo conduttore Mozart quale genio del suo tempo. I tre primi concerti, che portano infatti il titolo Mozart e il suo tempo, prevedono programmi in cui vengono messe a confronto composizioni scritte per il medesimo organico da Mozart e da altri compositori vissuti nella sua epoca. La novità di quest’anno è l’aggiunta di una serata durante la quale si esibiranno musicisti che suoneranno con strumenti dell’epoca di Mozart facendo rivivere, appunto, il suono affascinante del suo tempo.”

IL PROGRAMMA – L’inaugurazione della rassegna è in programma venerdì 20 settembre al Teatro San Giorgio di Udine con il Quintetto AMI UD composto da Renato Duca all’oboe, Nicola Bulfone al clarinetto, Valentino Zucchiatti al fagotto e Vladimiro Cainero al corno insieme al pianista Andrea Rucli. Nel programma di questa prima serata, intitolata Mozart e il suo tempo, vengono accostate due composizioni scritte a breve distanza di tempo per il medesimo organico dai due geni del classicismo viennese: Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven.

Venerdì 27 settembre Mozart e dintorni si sposterà all’Auditorium Comunale di Povoletto con il ritorno, dopo il successo dello scorso anno, dell’Orchestra “Ferruccio Busoni” di Trieste diretta dal M° Massimo Belli. Solista d’eccezione è il violinista Davide Alogna, impegnato nel Concerto per violino e orchestra n. 3 in Sol Maggiore KV216 di Mozart. Completa la serata, l’esecuzione della Sinfonia detta “Mercurio” di Haydn, brano di altissima ispirazione e rara esecuzione.

Mozart e dintorni presenta, venerdì 4 ottobre, una serata dedicata ai giovani talenti. La Torre di Santa Maria di Porta Torriani a Udine ospiterà l’Orchestra “Roma 3” con Alessandro Guaitolini al violoncello e Matteo Bevilacqua al pianoforte. I due solisti si esibiranno in due capisaldi della letteratura solistica per il proprio strumento: il Concerto per violoncello e orchestra n. 2 in Re maggiore di Haydn e il Concerto per pianoforte e orchestra n. 9 KV271 “Jeunomme” di Mozart.

La terza edizione della rassegna Mozart e dintorni si chiuderà venerdì 11 ottobre a TeatrOrsaria di Premariacco con l’Ensemble dell’Arcimboldo, un celebre ensemble di fiati che suonerà con strumenti storici della fine del 1700. Il suono affascinante di questa compagine (con Luca Lucchetta e Rocco Carbonara al clarinetto, Daniele Bolzonella e Fabio Forgiarini al corno, Andrea Bressan e Ai Ikeda al fagotto) riporterà l’ascoltatore, attraverso un viaggio nel tempo, al mondo sonoro di Mozart e Beethoven.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 20.45.

Biglietti: intero 12 euro, ridotto 8 euro (over 65, under 25, Associati AMI ed Euritmia). Abbonamento ai 4 concerti: 20 euro. Sono previste agevolazioni speciali per allievi delle Scuole di musica e dei Conservatori della Regione.

La prevendita di biglietti e abbonamenti è attiva da oggi, lunedì 2 settembre, presso la Biglietteria dell’ERT FVG, in viale Duodo 90 a Udine, aperta nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il pomeriggio su appuntamento (tel. 0432 224246 / [email protected]).

I biglietti saranno in vendita anche online su ertfvg.it e su Circuito Vivaticket.

La sera del concerto, la biglietteria aprirà in loco alle ore 20.

Maggiori informazioni al sito ertfvg.it