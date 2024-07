Mr. Rain a Pordenone giovedì 18 luglio

Dopo il successo della prime edizioni, l’estate musicale della città di Pordenone ritrova gli eventi di Pordenone Live 2024, rassegna che riaccenderà di luci, suoni e colori il Parco San Valentino nei mesi più caldi della bella stagione. Ad aprire il calendario di questa edizione sarà il rapper, cantautore e produttore discografico Mr. Rain. Fra gli artisti più amati dal pubblico giovane, ma non solo, Mr. Rain sarà protagonista sul palco del Parco San Valentino giovedì 18 luglio per l’unico concerto in Friuli Venezia Giulia del suo nuovo atteso tour estivo.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto (raggiungibili da Via Interna) dalle 18.30. Porte aperte al pubblico dalle 19.30 e inizio concerto alle 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

Lo scorso 1° marzo è uscito il nuovo album di inediti di Mr.Rain dal titolo “Pianeta di Miller” (Warner Music Italy), il quinto della sua carriera a distanza di quasi due anni da “Fragile”. L’artista con all’attivo 18 dischi di platino e 6 dischi d’oro è reduce dalla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Due altalene”, apripista del nuovo album, scritto e interamente prodotto da Mr.Rain. ”Pianeta di Miller” ha debuttato alla seconda posizione della classifica FIMI. L’album è inoltre entrato anche nella Top Ten della Debut Global Chart di Spotify. Mr.Rain, all’anagrafe Mattia Berardi, ha festeggiato lo scorso 18 novembre con un grande concerto al Mediolanum Forum di Assago completamente sold out, la fine del “Supereroi Tour”, prodotto da Color Sound, che ha registrato ovunque il tutto esaurito con 33 date e oltre 100mila biglietti venduti, e un anno di grandissimi successi e certificazioni con il brano “Supereroi”: il podio a Sanremo, 5 volte platino, terza canzone più venduta del 2023 con più di 300milioni tra stream e views, ai vertici delle classifiche di Spotify e Shazam, su TikTok brano più popolare e brano di Sanremo 2023 più suonato, e ancora brano più trasmesso dalle radio italiane e il video ha superato i 53 milioni di views. In Spagna il brano “Supereroi” è attualmente uno dei pezzi più trasmessi dalle radio.

Prossimi appuntamenti del Pordenone Live 2024 i concerti delle stelle del pop Francesco Renga e Nek, in programma sabato 20 luglio, e il live del rapper Kid Yugi delll’11 agosto. Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .