Natale 2024: FVG terzo per spesa prevista

Il Friuli-Venezia Giulia si posiziona terza in classifica: le famiglie spenderanno quasi 1.000 euro durante le feste

Il periodo delle feste non porta solo gioia e divertimento, ma rappresenta anche un momento di spese significative per gli italiani. Per approfondire come le diverse regioni italiane affrontano i costi legati alle feste, BonusFinder Italia ha condotto un’analisi dettagliata, basandosi su quattro parametri chiave che incidono maggiormente sui bilanci familiari:

Spesa media a tavola delle famiglie (euro/mese): quanto si investe per cibo e bevande nelle famiglie italiane secondo i dati ISTAT.

quanto si investe per cibo e bevande nelle famiglie italiane secondo i dati ISTAT. Media spesa natalizia per i regali (previsioni 2024): un’indicazione di quanto verrà destinato ai doni secondo le previsione della Cgia.

un’indicazione di quanto verrà destinato ai doni secondo le previsione della Cgia. Costo medio di luce e gas per famiglia al mese: un parametro che evidenzia l’impatto medio delle utenze (per 1,2,3 o 4 persone) secondo i dati di Arera.

un parametro che evidenzia l’impatto medio delle utenze (per 1,2,3 o 4 persone) secondo i dati di Arera. Spesa annuale media per decorazioni: il budget destinato ad abbellire la casa per le festività (scenari usati disponibili qui).

Le regioni Italiane che spenderanno di più durante le feste

Pos. Regione Spesa media a tavola delle famiglie (euro/mese) Media Spesa Natalizia per i regali (Previsioni 2024) Costo medio di luce e gas per famiglia al mese Spesa annuale media per decorazioni Totale spesa (Previsione Dicembre 2024) 1 Campania €614.00 €203.00 €129.15 €70.50 €1,016.65 2 Sicilia €586.00 €203.00 €129.15 €70.50 €988.65 3 Friuli-Venezia Giulia €576.00 €203.00 €129.15 €70.50 €978.65 4 Calabria €562.00 €203.00 €129.15 €70.50 €964.65 5 Molise €555.00 €203.00 €129.15 €70.50 €957.65 6 Marche €547.00 €203.00 €129.15 €70.50 €949.65 7 Basilicata €542.00 €203.00 €129.15 €70.50 €944.65 8 Abruzzo €541.00 €203.00 €129.15 €70.50 €943.65 9 Lazio €538.00 €203.00 €129.15 €70.50 €940.65 10 Umbria €530.00 €203.00 €129.15 €70.50 €932.65

A guidare la classifica è la Campania con una media di 1.016 euro per famiglia. La spesa alimentare mensile di 614 euro, è la più alta rilevata nello studio. A seguire troviamo la Sicilia, con una spesa di 989 euro, di cui 586 euro destinati alla tavola. In terza posizione troviamo il Friuli-Venezia Giulia, con un totale di 979 euro, di cui 576 euro al mese per cibo e bevande.

Scendendo nella classifica delle regioni più spendaccione, troviamo la Calabria al quarto posto, con una spesa media di 965 euro, seguita dal Molise a 958 euro. Le Marche si piazzano al sesto posto con 950 euro, seguite dalla Basilicata con 945 euro e dall’Abruzzo con 944 euro. Il Lazio è al nono posto con una spesa di 941 euro, mentre l’Umbria, con 933 euro, chiude la top ten.

Sebbene i costi del Natale per regali, decorazioni e utenze siano uniformi, a fare la differenza nello studio è la spesa per cibo e bevande tra le regioni.