Natale a Palmanova: mercatini, musica, spettacoli, mostre, cultura, sport ed enogastronomia

Il periodo natalizio a Palmanova si prospetta ricco d’iniziative. Saranno trentacinque gli appuntamenti de “La Stella di Natale” tra la fine di novembre e l’inizio dell’anno nuovo, tra mercatini, musica, mostre, spettacoli, sport ed enogastronomia.

Il Sindaco Giuseppe Tellini: “Anche quest’anno la città stellata presenta un calendario ricco di iniziative, volte a soddisfare i più svariati interessi. I cittadini, oltre a celebrare le consuete ricorrenze, potranno godere di un’offerta che include cultura, sport, musica, spettacolo ed enogastronomia”.

L’atmosfera delle festività invaderà la piazza principale della città stellata a partire da sabato 30 novembre, con il “Magico Natale a Palmanova”, un weekend dedicato soprattutto ai bambini, con animazioni in piazza e spettacoli, bolle di sapone, giochi, laboratori e musica a tema natalizio. Sotto la loggia anche la Mostra Mercato Solidale (anche 1,7,8,14 e 15 dicembre).

“Quest’anno abbiamo incrementato il numero di alberi addobbati in città, lungo tutti i borghi in corrispondenza alle attività commerciali, nelle frazioni a Selvamena, Jalmicco e anche a Santa Giustina. La proposta culturale del Comune per il periodo si compone principalmente di appuntamenti musicali, teatro per bambini e ragazzi, mostre e lettura con la nuova rassegna “Libri sotto l’albero” oltre ad attrazioni per turisti”, aggiunge l’assessore a cultura turismo e attività produttive Silvia Savi.

Si parte il fine settimana dell’Immacolata. Venerdì alle 18.30, inizia la rassegna “Libri sotto l’albero”, con la presentazione di “Anima inerte” di Domenico Pecile in dialogo con la giornalista Lucia Aviani. Sabato 7 dicembre, alle 18, in Polveriera Garzoni, la consegna del Premio del Concorso letterario nazionale PalmaStoria, promosso da Libermente. Gli appuntamenti con i libri proseguonocon Giuliano Pellizzari e il suo la terza clessidra (12/12) e Alberto Prelli con “Relegati in Fortezza” (21/12).

Ai più giovani sono dedicati diversi appuntamenti. Sabato 7 dicembre alle 20.45 a teatro “Futura”, un omaggio a Lucio Dalla con Marco Anzovino, Veronica Bitto e Cesare Coletti a cura della Coop Thiel. Il teatro “G. Modena” ospiterà anche il festival canoro inclusivo “Canta con Noi” (domenica 15, alle 17), la Favola musicale Pierino e il Lupo per le scuole (mercoledì 18, ore 9:30) e Natale a suon di Hip-Hop (giovedì 19, ore 18:30).

Ricco il programma di concerti tra corali e sinfonica. Domenica 8 dicembre, alle 11, sotto la Loggia della Gran Guardia, “Cantando la bellezza del Natale” con la Corale Synphonia. Alle ore 18, nella Chiesa S.M. Maddalena a Jalmicco, il Coro Polifonico di Ruda si esibirà in “CantaNatale 2024”. Il 13 dicembre, alle 20:45, al Gustavo Modena “Il Solista e l’Orchestra” a cura di ERT FVG. Info e biglietti: www.ertfvg.it. Sempre a teatro il 23 dicembre alle 20:30 il concerto della banda cittadina e venerdì 27, l’eccezionale concerto “Suite di Nadal” dei Filarmonici Friulani con il Coro Sante Sabide, un appuntamento a cura del Comune e dei Borghi Belli Fvg.

La fotografia è protagonista della Polveriera Garzoni: dal 14 dicembre al 14 gennaio 2025, il Comune organizza la mostra fotografica “Francamente me stesso” di Mauro Paviotti (inaugurazione sabato 14, ore 11).Lo stesso giorno alle ore 20:30, Pierpaolo Mittica proporrà in teatro il libro “Chernobyl”, assieme al progetto fotografico dedicato alla città a cura del Circolo Fotografico Palmarino.

Due i mercati straordinari in piazza Grande: domenica 8 e 22 dicembre, in Piazza Grande e, sui tratti pedonali dei tre Borghi, il mercatino dell’Hobbistica e dell’artigianato creativo. Nel giorno dell’Immacolata anche castagne, vin brulè e cioccolata calda oltre alla S. Messa per la festa della Madonna Lauretana e il Torneo di Scacchi 4a Chess Immersion.

Non manca uno sguardo ai turisti con l’apertura delle gallerie rinnovate (sabato e domenica ore 10>16. Aperture straordinarie il 31 dicembre e il 1 gennaio) e la Sala Video Multimediale (9:30>13 e 14>17). Novità la visita guidata multimediale “La meccanica delle Fortezze (22/12) con partenza alle 9:30 dal Castello di Gorizia, per poi proseguire verso Gradisca d’Isonzo e concludere l’itinerario nella città stellata di Palmanova (prenotazioni: comunicazione@comune.palmanova.ud.it).

Gli appuntamenti sportivi includono domenica 22 dicembre alle 16, la Corsa dei Babbi Natale; il 13° Festival Scacchistico Città di Palmanova dal 27/12/2024 al 3/1/2025, a cura di Palmascacchi. Il 23 dicembre, dalle 14 alle 16, il battesimo della sella per bambini e adulti a cura del Circolo Ippico (via Borgo Piave, 5 – tel. 340 870 9999).

Il Capodanno in Piazza Grande si aprirà alle 22:30 con dj set di Timothy Dwight e a mezzanotte lo spettacolo pirotecnico. Tra il 4 e il 6 gennaio 2025, i Pignarul del Circolo Ippico e dei Gruppi Alpini di Jalmicco e Palmanova. Domenica 5, alle 17, nel Salone d’Onore del Municipio, “Voci nuove del Funcoro” di In Hoc Signo Tuta assieme al gruppo “Balcanics” e, il giorno dopo, alle 11 la S. Messa in Duomo per celebrare l’epifania, che chiuderà le festività natalizie.

Programma completo su www.comune.palmanova.ud.it. Per ulteriori info, Infopoint PromoTurismoFVG (Borgo Udine 4), tel. +39 0432 924815.