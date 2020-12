Natale e Capodanno in lockdown. Le regole in Europa

Vediamo come alcuni stati europei si stanno preparando per passare il periodo natalizio

Francia: I cittadini potranno circolare liberamente e senza autocertificazione, a parte durante le ore di coprifuoco dalle 20 alle 6 del mattino. Queste limitazioni resteranno in vigore fino a gennaio. Chiusi per 3 settimane musei, teatri e cinema. Coprifuoco dalle 20 alle 6 del mattino, anche il 31 dicembre, ma non la notte di Natale, dove gli spostamenti saranno liberi e senza obbligo di autocertificazione.

Germania: da mercoledì 16 dicembre fino al 10 gennaio, entrerà in vigore un lockdown duro. Chiusura di negozi al dettaglio e scuole. Divieto di assembramenti e di consumo di alcol per strada. Si potranno fare le cene e i pranzi in casa fino a 5 persone, ad esclusione dei bambini e ragazzi sotto i 14 anni. Proibita la vendita dei fuochi d’artificio per la notte di Capodanno. Si alle messe religiose, ma con l’esclusione dei canti, come suggerito dalle linee guida Ue per le festività natalizie.

Spagna: Coprifuoco tutti i giorni. Vietata la circolazione tra l’1:30 e le 6 del mattino. La sera della vigilia di Natale, il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno il coprifuoco inizierà alle 23. Le famiglie potranno riunirsi fino a un massimo di 10 persone per festeggiare con il cenone della vigilia di Natale, quella di Capodanno e il primo dell’anno. Divieto di spostamento fra regioni fra il 23 dicembre e il 6 gennaio.

Olanda: Lockdown di 5 settimane. ministro della Salute olandese, Hugo de Jonge: “La situazione è molto grave”. C’è la preoccupazione che in molti dalla Germania attraversino il confine per fare i regali di Natale in Olanda. Da mercoledì 16 dicembre stop a scuole, negozi non essenziali, musei, teatri e parrucchieri. Bar e ristoranti restano chiusi nel mese di dicembre.

Londra: Da mercoledì 16 dicembre. Chiusura di ristoranti, pub e di alcuni negozi fino al 23 dicembre,. Nei 5 giorni successivi allentamento delle misure restrittive per permettere ai cittadini di passare il Natale con le proprie “bolle domestiche” o Christmas Bubble