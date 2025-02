NAYT nuovo fenomeno del rap italiano annuncia il tour estivo. 11 luglio a Lignano Sabbiadoro

Con più di 170 milioni di streams, oltre 1.200.000 ascoltatori mensili su Spotify e oltre mezzo milione di follower sui social network, NAYT è il nuovo fenomeno del cantautorato rap italiano e uno tra gli artisti più interessanti della scena musicale nazionale. Classe ’94, all’anagrafe William Mezzanotte, NAYT ha dato prova di avere una spiccata capacità di aprire gli occhi e di essere una voce autorevole della sua generazione, cercando in ogni occasione di creare un dialogo costruttivo e un legame con il pubblico.

A seguito del successo del suo ultimo album “Lettera Q”, pubblicato lo scorso novembre per Columbia Records/Sony Music Italy, e del tour nei club in partenza a marzo già completamente soldout da mesi, a grande richiesta NAYT annuncia 11 nuove date estive che lo vedranno protagonista nelle principali rassegne italiane: l’unico concerto nel Triveneto è fissato per venerdì 11 luglio 2025 (inizio concerto ore 21:00) all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro e il concerto si preannuncia sin da ora l’evento dell’estate 2025 nella scena rap cantautorale.

I biglietti per il concerto organizzato da VignaPR e FVG Music Live – inserito nella programmazione della rassegna Nottinarena 2025, organizzata in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e PromoTurismoFVG – saranno in vendita, a partire dalle ore 12:00 di venerdì 7 febbraio online su Eilo.it, Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone. I titolari di carta Mastercard potranno acquistarli già dalle ore 11:00 di mercoledì 5 febbraio (www.priceless.com/music) e gli iscritti a My Live Nation dalle ore 11:00 di giovedì 6 febbraio (iscrizione gratuita su www.livenation.it).

Il talento di NAYT nelle performance dal vivo è unanimemente riconosciuto, sia dalla critica che dal pubblico. La sua capacità di dominare il palco, combinando tecnica raffinata e una profonda sensibilità, lo distingue nel panorama italiano. Ogni suo concerto diventa un’esperienza memorabile, quasi un rito collettivo in cui il pubblico si immerge completamente. Il concerto in programma a Lignano sarà l’occasione per tutti i suoi fan del Triveneto di ascoltare e cantare dal vivo i brani del nuovo album “Lettera Q”, oltre ai tre capitoli di Raptus, Mood, Doom e Habitat, un album di ricerca che pubblicato nel 2023 ha debutatto al secondo posto della classifica Top Album FIMI e al primo posto della TOP Vinili, certificato disco d’oro.

NAYT

Nottinarena 2025

VENERDÌ 11 LUGLIO 2025 (inizio concerto ore 21:00)

LIGNANO SABBIADORO (UD), Arena Alpe Adria

Prezzi dei biglietti: Posto unico € 36,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 12:00 di venerdì 7 febbraio online su Eilo.it, Ticketone.it, Ticketmaster.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone.

