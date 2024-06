NAYT, venerdì 28 giugno al Castello di Udine il nuovo fenomeno del rap italiano

Classe 1994, all’anagrafe William Mezzanotte, in arte NAYT: è il nuovo fenomeno del rap italiano che si è fatto notare sin dal giovanissimo debutto con “No Story”, poi ha scalato le classifiche con “Raptus” e si è consacrato definitivamente al grande pubblico con l’ultimo album “Habitat”, un viaggio nell’animo umano, con un mix esplosivo di tecnica, innovazione e introspezione. Parallelamente all’attività discografica, il talento di NAYT si è ritagliato un ruolo importante a livello nazionale anche nel panorama live, grazie alla sua capacità di tenere il palco, tra le più tecniche e ipnotiche nel rap italiano: ogni suo concerto è unico, un rito collettivo a cui abbandonarsi e da cui si esce, in qualche modo, cambiati.

Dopo il tour nei club, andato quasi tutto soldout, ora NAYT è ripartito con “HABITAT TOUR: Romantico Finale”, la tournee estiva che lo porterà nelle principali rassegne estive della penisola e venerdì 28 giugno farà tappa al Castello di Udine, per la rassegna organizzata da Fvg Music Live e VignaPR, che ospiterà la sua unica esibizione nell’intero Triveneto. L’apertura porte è prevista alle ore 19:00 e l’inizio del concerto alle ore 21:00 (gli ultimi biglietti disponibili sono acquistabili online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e venerdì sera direttamente alla cassa del concerto sotto la Loggia San Giovanni in Piazza Libertà).

Durante la seconda tappa del tour estivo, andata in scena lunedì scorso alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, NAYT ha anche annunciato l’uscita del nuovo album “HABITAT : tour” (Columbia Records/Sony Music Italy)in arrivo venerdì 5 luglio – in digitale e in formato fisico vinile – e già in pre-order e pre-save al link https://Columbia.lnk.to/habitattour.

Nel disco sono riuniti i brani più amati del rapper – tratti dagli ultimi album DOOM, MOOD, HABITAT, ma anche da RAPTUS 3- in versione live, registrati durante il tour nei club di novembre scorso, più 4 inediti, tra cui l’ultimo singolo “Danimarca”, uscito venerdì 14 giugno. Un regalo per tutti i fan e una dimostrazione tangibile della capacità del rapper di creare una dimensione live immersiva e potente: in queste nuove versioni si respirano ancora di più l’energia dei pezzi più d’impatto, la riflessione sulle contraddizioni di un mondo allo controverso, l’arguzia di quelli più taglienti, la profondità dei brani più sentimentali e soprattutto l’amore verso un pubblico che si unisce alla voce del rapper e alla band come se fossero un unico corpo inseparabile.

Classe ’94, Nayt, al secolo William Mezzanotte, è tra gli artisti più interessanti della scena italiana. Dalla pubblicazione dei primi singoli il suo nome è unito a quello del produttore 3D. Il sodalizio tra i due, maturato e consolidato nel tempo, ha portato all’avvicinamento del rapper alla label VNT1, realtà fondata da 3D e di cui oggi Nayt è diventato socio e volto. Dal singolo “No story”, Nayt è riuscito a costruire un percorso solido e basato sui fatti e sulla coerenza, affermandosi come uno dei nomi più tecnici, prolifici ed innovativi nel panorama rap italiano, stringendo collaborazioni con alcuni dei massimi esponenti del genere in Italia.

Il 15 marzo 2019 esce il terzo volume di “Raptus”, la serie di progetti a cui ha dato il via nel 2015. Il disco debutta alla posizione numero 2 delle classifiche italiane e tutti i brani contenuti all’interno entrano nella top 50 di Spotify, regalando a Nayt un posto di diritto tra i big della scena hip hop Italiana. A settembre 2020 esce “Non voglio fare cose normali”, un’autobiografia in cui Nayt racconta la sua infanzia e adolescenza e i primi anni della sua carriera, che anticipa il preponderante aspetto introspettivo riscontrabile in “MOOD”, l’ultimo album di inediti uscito a dicembre dello stesso anno. Il viaggio nell’animo umano si è poi completato a ottobre con l’uscita del nuovo album “DOOM”, certificato oro da FIMI/GfK Italia: con questi due lavori l’artista si è aperto ad una nuova produzione fortemente caratterizzata da una commistione con linee più melodiche e musicali, confermata dalla pubblicazione a luglio del 2022 del singolo “Paraguai” (prod CanovA), a cui ha fatto seguito un tour completamente sold out. A giugno 2023 pubblica il suo ultimo lavoro discografico, “HABITAT”, un album di ricerca che invita a cercarsi, che nella sua settimana di uscita ha debuttato al secondo posto della classifica Top Album FIMI e al primo della Top Vinili, ora certificato disco d’oro da FIMI/GfK Italia. A novembre è partito l’HABITAT TOUR, compimento finale del concept dell’album: una serie di appuntamenti speciali prodotti da BPM Concerti, andati quasi interamente sold out e a cui fa seguito la leg estiva HABITAT TOUR: Romantico Finale, prodotta da Trident Music.

Il concerto di NAYT in programma venerdì 28 giugno al Castello di Udine è organizzato da FVG MUSIC LIVE e VIGNAPR, in collaborazione con il Comune di Udine e Promo Turismo Friuli Venezia Giulia.

NAYT

HABITAT Tour 2024 Romantico Finale

VENERDÌ 28 GIUGNO 2024 (inizio concerto ore 21:00)

Castello di Udine

Ingresso unico € 32,00 + dp