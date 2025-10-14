NEGRITA: 17 dicembre a Trieste con “Canzoni per Anni Spietati Tour in Teatro

Il prossimo 7 novembre i NEGRITA torneranno in formazione completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani con il loro “CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025”.

Dopo il successo di pubblico e critica delle date primaverili nei club e la parentesi estiva in acustico, questi nuovi appuntamenti live daranno l’occasione ai NEGRITA di cimentarsi in un set nuovo e in una nuova scaletta. Alcune date hanno già fatto segnare il sold out (Isernia, Potenza e Rende) mentre di altre sono disponibili gli ultimi biglietti (Palermo, Pescara, Roma, Milano, Ancona, Assisi).

I biglietti sono in vendita su https://mc2live.it/artista/negrita/, Vivaticket.com e nei circuiti autorizzati.

Durante il tour “CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025” la band avrà l’occasione per far ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo disco “CANZONI PER ANNI SPIETATI”, concept album uscito lo scorso marzo (a sette anni di distanza dal precedente lavoro in studio) che contiene i singoli “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, “Noi Siamo Gli Altri” e “Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)”, oltre alle canzoni che hanno segnato la storia della rock band italiana, brani che hanno superato indenni la prova del tempo rimanendo anche dopo 30 anni sempre attuali.

Sul palco insieme ai NEGRITA (Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich) ci saranno Giacomo Rossetti al basso e cori, Guglielmo Ridolfo Gagliano alle tastiere e Cristiano Dalla Pellegrina alla batteria.

Questo il calendario del “CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025” prodotto e organizzato da MC2Live:

07 novembre Isernia – Auditorium 10 settembre 1943 DATA ZERO SOLD OUT

09 novembre Palermo – Teatro Golden ULTIMI BIGLIETTI RIMASTI

10 novembre Catania – Teatro Metropolitan

12 novembre Pescara – Teatro Massimo ULTIMI BIGLIETTI RIMASTI

14 novembre Potenza – Cineteatro Don Bosco SOLD OUT

15 novembre Rende (Cs) – Teatro Auditorium Unical SOLD OUT

17 novembre Bari – Teatro Petruzzelli

18 novembre Lecce – Teatro Politeama Greco

23 novembre Roma – Auditorium Parco della Musica (Sala S.Cecilia) ULTIMI BIGLIETTI RIMASTI

24 novembre Milano – Teatro Dal Verme ULTIMI BIGLIETTI RIMASTI

27 novembre Ancona – Teatro Delle Muse ULTIMI BIGLIETTI RIMASTI

28 novembre Mantova – Palaunical Teatro

29 novembre Assisi (Pg) – Teatro Lyrick ULTIMI BIGLIETTI RIMASTI

01 dicembre Torino – Teatro Colosseo

04 dicembre Bologna – Teatro EuropAuditorium

05 dicembre Grosseto – Teatro Moderno

07 dicembre Varese – Teatro di Varese

10 dicembre Montecatini Terme (Pt) – Nuovo Teatro Verdi

12 dicembre Cremona – Infinity 1

13 dicembre Cesena – Nuovo Teatro Carisport

16 dicembre Padova – Gran Teatro Geox

17 dicembre Trieste – Teatro Politeama Rossetti

Radio Capital e Rockol sono media partner del tour.

Il percorso dei Negrita è iniziato il 10 marzo 1994 con l’uscita del loro album di debutto “NEGRITA”. Da allora la band ha continuato a sorprendere e innovare con 9 album in studio, 3 live album e una serie di hit diventate icone per le generazioni italiane. Brani come “Cambio”, “Ehi Negrita”, “Mama Mae”, “Rotolando verso sud”, “Gioia Infinita”, “Ho Imparato a Sognare”, “Magnolia”, “A modo mio” e “In Ogni Atomo” testimoniano la loro prolifica e influente carriera.

A questi brani si aggiungono quelli contenuti nell’ultimo album tra cui il primo estratto “Non Esistono Innocenti Amico Mio” (videoclip ufficiale, brano che da una parte riflette l’impegno della band nel trattare temi attuali e profondi, confermando uno sguardo attento e critico sul mondo e le sue contraddizioni, e dall’altra si distingue per la sua carica emotiva che cresce lungo un testo che non lascia spazio a illusioni ma invita piuttosto a guardare in faccia le verità scomode) e il successivo “Noi Siamo gli Altri”, un punto fermo su chi sono e cosa vogliono dire i Negrita, un manifesto che rappresenta il cuore del concept album, un’ode alla resistenza e alla ricerca dell’autenticità.

Foto: MICHELE PIAZZA