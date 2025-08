NEI SUONI DEI LUOGHI: Giovedì 7 agosto a Bertiolo l’ensemble internazionale News Era Quartet

In arrivo un nuovo appuntamento del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi, questa volta proposto in collaborazione con FVG in Musica. Giovedì 7 agosto alle 20.30 a Bertiolo, negli spazi di Cabert – Cantina di Bertiolo, protagonisti saranno alcuni fra i migliori talenti emergenti selezionati da Progetto Musica tra gli allievi di Conservatori, Accademie e Scuole di alto perfezionamento di tutto il mondo. A salire sul palco, per proporre un repertorio di musiche di Beethoven,Webern e Dvo?ák, saranno la violinista serba Kristina Mlinar, la violinista turca Teodora Kali?anin, la violista Francesca Senatore e il violoncellista Alessandro Pietro Dore, che insieme formano il New Era Quartet. Il concerto è a ingresso gratuito ma si consiglia la prenotazione scrivendo a fvginmusica@gmail.com oppure telefonando al +39 3315214898. Durante il concerto verrà offerta una degustazione di vini offerti da Cabert – Cantina Bertiolo.

Il calendario completo del festival su www.neisuonideiluoghi.it .

Tre quartetti, tra fine Settecento e primo Novecento, per tre diverse visioni del linguaggio cameristico. Beethoven, con il suo Quartetto Op. 18 n. 1, entra nel genere ereditato da Haydn, ma lo rinnova con una personale intensità espressiva: basti pensare all’Adagio, ispirato secondo testimonianze dell’epoca alla scena della tomba del dramma Romeo e Giulietta. Questo movimento, intensamente drammatico e quasi teatrale, sembra evocare il dolore di Romeo, suggerendo una narrazione interiore che dialoga idealmente con l’universo shakespeariano. Il Langsamer Satz di Webern, scritto nel 1905, è un inno lirico all’amore e alla natura, ancora immerso nel tardo romanticismo. Infine, il quartetto “Americano” di Dvo?ák unisce il cuore boemo del compositore con le melodie e i ritmi scoperti durate il suo soggiorno negli Stati Uniti, in una scrittura luminosa e danzante. Tre opere diverse per stile, tempo e spirito, ma accomunate dalla volontà di esplorare attraverso gli archi l’anima dell’esperienza umana.

Prossimo appuntamento del festival sarà sabato 9 agosto all’Azienda Agricola Lis Neris di San Lorenzo Isontino (Go) con il Duo Althea. Anche questo appuntamento è realizzato in collaborazione con FVG in Musica. Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e con il sostegno di Fondazione Friuli, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e CrediFriuli.