Nei Suoni Dei Luoghi: sabato 25 ottobre a Campoformido il concerto per Napoleone

La musica si intreccia con la grande storia della nostra terra nel nuovo appuntamento del festival internazionale di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi. Sabato 25 ottobre a Campoformido (Ud), nella Sala Polifunzionale Angelo Geatti (inizio alle 18.00), andrà in scena il Concerto per Napoleone. Per l’occasione un quartetto di eccellenti musicisti formato da Francesco Comisso (violino), dalla direttrice artistica del festival Valentina Danelon (violino), da Jessica Orlandi (viola) e da Giuseppe Barutti (violoncello), emozionerà il pubblico con un intenso programma con musiche di Haydn, Gossec, Le Sueur e Rousseau, opere che hanno accompagnato i grandi avvenimenti della storia napoleonica in Italia e in Friuli Venezia Giulia. Il concerto, organizzato in collaborazione con Associazione culturale Amici del Luogo della Firma del Trattato e Accademia d’Archi G.G. Arrigoni, è a ingresso libero.

La serata si ispira alla figura di Napoleone e al Trattato di Campoformio, firmato con l’Austria nell’ottobre del 1797, che rappresentò la fine della Prima Campagna d’Italia e una svolta importante nella politica europea. Napoleone ebbe un rapporto complesso con la musica, tanto che poco dopo la firma del trattato scrisse: “Di tutte le belle arti, la musica è quella che ha la maggiore influenza sulle emozioni, ed è questa influenza che il legislatore deve incoraggiare più calorosamente”. Il programma, eseguito per l’occasione da un quartetto d’eccezione, propone brani scritti da compositori legati all’Imperatore: Gossec, voce della Rivoluzione e poi dell’Impero e Le Sueur, autore della Marcia per l’incoronazione, simbolo del culto imperiale. Attraverso questi autori, la musica divenne uno strumento di propaganda napoleonica, tra ideali illuministi e autorità imperiale. In contrappunto, il Kaiserquartett di Haydn, costruito sull’inno austriaco, che fu composto nel 1797 in onore dell’imperatore Francesco II. Un racconto musicale fra le pieghe della storia, fra arte e potere, nel cuore dell’Europa in trasformazione

Per il successivo appuntamento il festival sconfina nuovamente in Slovenia, a Nova Gorica, per l’evento The Silent Storm – La Tempesta Silenziosa, evento di lettura silenziosa in condivisione con musica di sottofondo, nato da un’idea di Alessandro Baricco. L’evento si terrà il 17 novembre all’EPICenter. Numero di posti limitato, prenotazione obbligatoria via mail scrivendo entro il 29 ottobre all’indirizzo

prenotazioni@associazioneprogettomusica.org . Tutte le info su www.neisuonideiluoghi.it

Sabato 25 ottobre, ore 18.00 – Campoformido (Ud), Sala Polifunzionale Angelo Geatti

Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport econ il sostegno di Fondazione Friuli e CrediFriuli.