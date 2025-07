NEI SUONI DEI LUOGHI: venerdì 4 luglio a Gorizia

Venerdì 4 luglio ritorna nella suggestiva cornice dell’Hangar dell’Aeroporto Duca d’Aosta di Gorizia un concerto dedicato al compositore goriziano Fausto Romitelli, prematuramente scomparso nel 2004. Dopo il grande successo dell’anno passato, che ha visto esibirsi l’Ensemble francese dei Miroirs Étendus nell’esecuzione della video-opera An Index of Metals, la ventisettesima edizione del Festival musicale internazionale Nei Suoni Dei Luoghi, organizzato dall’Associazione Progetto Musica, debutterà, nel cartellone di GO! 2025 in occasione di Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della cultura 2025”, con uno spettacolo unico che rappresenta un esperimento di connessioni musicali senza precedenti. L’evento dal titolo The Breath of the Beast – Il respiro della bestia di venerdì 4 luglio, con inizio alle 21.00, prevede nella prima parte la rappresentazione dell’opera di Fausto Romitelli Professor Bad Trip, da parte del celebre ensemble belga Ictus, al termine della quale verrà offerta al pubblico una degustazione di prodotti gastronomici del Friuli Venezia Giulia. Lo spettacolo proseguirà alle 22.30 con la seconda parte e l’esibizione dell’artista del suono e compositore Dominic Sambucco e, a seguire, quella dei DJ sloveni RotorMotor. Per poter assistere alla prima parte dello spettacolo e per usufruire dell’offerta gastronomica è necessaria la prenotazione inviando una mail a prenotazioni@associazioneprogettomusica.org, mentre per assistere alla seconda parte l’ingresso è libero. Per info: www.neisuonideiluoghi.it . Lo spettacolo verrà poi replicato sabato 5 luglio a Lubiana, con inizio sempre alle 21.00, presso l’arena di Križanke, nell’ambito della 73? edizione del Ljubljana Festival, con ingresso a pagamento. Per info e acquisto biglietti: https://ljubljanafestival.si/en/event/from-professor-bad-trip-to-techno-live-electronics/

Fausto Romitelli (Gorizia, 1963 – 2004) è stato uno dei compositori più visionari e originali della scena contemporanea. Diplomato a Milano e perfezionatosi tra Siena e Parigi, ha saputo coniugare ricerca tecnologica e profondità espressiva, fondendo l’eredità della musica spettrale francese con influenze extra-colte. Le sue opere, dal carattere potente e ipnotico, trasformano il suono in materia viva, esplorando nuove dimensioni acustiche e visive. Composizioni come EnTrance e il ciclo Domeniche alla periferia dell’Impero rivelano un universo musicale ricco di tensione e spiritualità. Scomparso prematuramente nel 2004, Romitelli ha lasciato un segno indelebile nella musica del XXI secolo, con esecuzioni delle sue opere nei più importanti festival internazionali.

Il ciclo psichedelico Professor Bad Trip è considerato uno dei più grandi classici del cambio di secolo.

Umanizzando la musica contemporanea, donandole i colori dell’adolescenza e confrontandola con il suo “altro” (la musica pop), Romitelli le ha dato una nuova vita e ha rivelato il suo spirito più profondo e universale. Romitelli in generale, e Professor Bad Trip in particolare, sono stati fortemente associati all’ensemble Ictus. Le tre Lezioni che compongono Bad Trip sono musica scritta, ma il loro “sound” è quello della cultura dello studio e della post-produzione. In questo senso, l’opera potrebbe non essere mai stata suonata esattamente come avrebbe dovuto. Nella versione proposta il 4 e 5 luglio a Gorizia e Lubiana verrà aggiunto un musicista (una sorta di tastierista-mixer-post-produttore), specificamente dedicato a sofisticati effetti di mixaggio. Professor Bad Trip nell’ottobre del 2023 ha vinto il premio come “Miglior performance alla Biennale di Venezia – musica contemporanea”. Ad arricchire questa nuova versione, Ictus condividerà il palco con l’artista del suono italo-canadese, compositore e film-maker Dominic Sambucco e i DJ techno RotorMotor in un esperimento che Fausto Romitelli avrebbe certamente gradito.

Il secondo appuntamento con Nei Suoni Dei Luoghi è in programma sabato 5 giugno alle 12.00 in Piazza Vittorio Emanuele II a San Daniele del Friuli, evento in collaborazione Folkest. Protagonista sarà la cantante folk pop slovena Kiki, in concerto assieme alla sua band. Il programma completo della rassegna su www.neisuonideiluoghi.it .

Foto: christophe urbain