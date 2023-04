Neima Ezza sabato 17 giugno al Lignano Sunset Festival

Nuovo annuncio per il Lignano Sunset Festival, rassegna che accenderà l’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro a cavallo fra giugno e agosto. Evento dedicato al pubblico giovane quello in programma il prossimo sabato 17 giugno, quando sul palco arriverà il rapper milanese Neima Ezza, che porterà nella città balneare l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo nuovo tour estivo.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srt e SnacKulture, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, inseriti nel Lignano Sunset Festival, sono in vendita sul circuito Ticketone.it. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Amine Ezzaroui, aka Neima Ezza è un rapper di Milano che racconta nei suoi brani la sua storia, quella della sua famiglia e quella del quartiere di case popolari in cui è cresciuto, in zona San Siro a Milano. La sua fanbase è proprio quella dei quartieri, a partire dal suo, dove per il suo ultimo videoclip ha raccolto centinaia di persone in una vera e propria manifestazione di cui hanno parlato anche i giornali Milanesi. Neima è un rapper capace di trasportare l’ascoltatore nel proprio immaginario in maniera sincera con una fanbase molto legata alle sue storie. Il suo Ep “Giù” continua a conquistare streaming e traguardi, attestandosi anche la certificazione oro, con due dei suoi brani che si sono piazzati in Top50 Spotify: “Lei” feat. Rondodasosa, certificato oro, insieme a “Casa”, singolo di punta prodotto da NKO e certificato Platino, che conta 42 milioni di stream su Spotify e 18 milioni di views su Youtube. Questi risultati dimostrano la profondità di un artista dalla penna incredibile, capace di aprirsi a nuove sfide restando sempre fedele alla storia di quartiere che racconta nelle sue canzoni, a quel legame da sempre intenso con la periferia milanese e il tessuto sociale di San Siro. La musica di Neima Ezza è ispirata come sound e stile dal rap francese, racconta la sua quotidianità e le difficoltà nelle case popolari, in una routine dove la lotta per arrivare a fine mese fa da protagonista.

Fra gli eventi del calendario del Lignano Sunset Festival ricordiamo i concerti di Mr Rain (8 luglio), Tom Odell (20 luglio) e VillaBanks (29 luglio) e lo spettacolo comico del trio Cevoli, Pizzocchi, Giacobazzi (8 giugno). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it