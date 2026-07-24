NEK: domenica 26 luglio in concerto al Parco delle Rose di Grado

“NEK HITS LIVE”, il tour di Nek (Filippo Neviani), che lo ha visto portare dal vivo i suoi brani più amati di oltre trent’anni di carriera in giro per il mondo, tra Italia, Canada e Stati Uniti, ed Europa, entra nel vivo della sua fase estiva. Sui principali palchi della penisola Nek ripercorrerà i suoi più grandi successi, brani indimenticabili come “Almeno stavolta”, “Lascia che io sia”, “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Sei grande”, “Se una regola c’è”, la cover di “Se telefonando”, e ancora “E da qui”, “Sei solo tu”, “Uno di questi giorni”, “Ci sei tu” e tante, tante altre, per un live tutto da cantare. L’unico appuntamento in Friuli Venezia Giulia è in programma domenica 26 luglio (inizio alle 21.00) al Parco delle Rose di Grado. I biglietti per il concerto, organizzato da Assoeventi Gorizia e Comune di Grado, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Zenit srl, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto dalle 19.00. Porte aperte al pubblico dalle 19.30 e inizio concerto previsto per le 21.00. Per facilitare l’arrivo del pubblico al concerto, grazie a APT Gorizia, sarà predisposto un servizio navetta con partenze dalle 18.15 prima del concerto dal Parcheggio Sacca dei Mori di Viale Italia e dopo il concerto fino alla 1.30 dall’ingresso alle Terme di Via Vespucci. Tutte le info su www.assoeventi.eu e www.azalea.it.

Sul palco dei concerti estivi salirà un vero e proprio Power Trio: Nek (anche al basso), accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, per un live in cui l’essenza del suono e della musica saranno al centro di tutto. Cantante e polistrumentista, con oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio all’attivo, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, sono tantissimi i successi che si sono susseguiti negli oltre 30 anni di carriera. Negli ultimi anni si è distinto anche come conduttore televisivo, guidando programmi di grande successo come “Dalla Strada al Palco”, “The Voice”, “The Voice Senior”, “The Voice Kids” e “The Voice Generations”. Nel 2022 ha pubblicato l’album celebrativo “5030”, che racconta i suoi trent’anni di carriera e i suoi 50 anni di età. Nel 2023, e per i due anni successivi, intraprende il progetto RENGANEK insieme all’amico e collega Francesco Renga con cui è protagonista di un lungo tour in tutta Italia, di una partecipazione al 74° Festival di Sanremo e di un disco di inediti. Nel 2025, l’intera discografia è stata ripubblicata, album dopo album, in vinile cristallo ed è stata pubblicata sul suo canale YouTube “NEK HITS”, una miniserie composta da 14 episodi in cui l’artista racconta aneddoti personali e momenti significativi che hanno segnato la sua vita artistica e umana.