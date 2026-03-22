Nel Giardino del Doge Manin. 21-22 marzo 2026

Sabato 21 e domenica 22 marzo riaprono i cancelli della rassegna “Nel Giardino del Doge Manin”: accanto al meglio del florovivaismo presentazioni di libri, visite guidate, mostre, laboratori per piccoli e grandi e l’ingresso di un ospite d’eccellenza, il vino.Nel più grande parco storico del Friuli Venezia Giulia, giardino di quella che fu una delle più importanti ville venete del XVIII secolo, sabato 21 e domenica 22 marzo vi aspettiamo alla ventiduesima edizione de “Nel Giardino del Doge Manin”, per dare il benvenuto a un’altra primavera, “una nuova possibilità di rinascita” per dirla con le parole di Albert Camus.Un’ottantina gli espositori e le espositrici provenienti da tutt’Italia e da Austria e Slovenia, con piante aromatiche e officinali, acidofile, grasse, carnivore e succulente, insolite e decorative, da frutto, da ombra, da interni. E poi rose inglesi, bougainville, fiori di ogni tipo, oggettistica, abbigliamento, cibo.Questo il programma completo: