Nel Giardino del Doge Manin. 21-22 marzo 2026

|Sabato 21 e domenica 22 marzo riaprono i cancelli della rassegna “Nel Giardino del Doge Manin”: accanto al meglio del florovivaismo presentazioni di libri, visite guidate, mostre, laboratori per piccoli e grandi e l’ingresso di un ospite d’eccellenza, il vino.Nel più grande parco storico del Friuli Venezia Giulia, giardino di quella che fu una delle più importanti ville venete del XVIII secolo, sabato 21 e domenica 22 marzo vi aspettiamo alla ventiduesima edizione de “Nel Giardino del Doge Manin”, per dare il benvenuto a un’altra primavera, “una nuova possibilità di rinascita” per dirla con le parole di Albert Camus.Un’ottantina gli espositori e le espositrici provenienti da tutt’Italia e da Austria e Slovenia, con piante aromatiche e officinali, acidofile, grasse, carnivore e succulente, insolite e decorative, da frutto, da ombra, da interni. E poi rose inglesi, bougainville, fiori di ogni tipo, oggettistica, abbigliamento, cibo.Questo il programma completo:
|Proposte per i più piccoli
|Il giardino segreto – per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni sabato e domenica alle 16:00
Un laboratorio creativo dedicato alla costruzione di piccoli mondi in scatola, composizioni in trasparenza e paesaggi evocativi, nati dall’osservazione diretta di piante e fiori del giardino.Il laboratorio per i bambini è a numero chiuso e gratuito per i bambini accompagnati da un adulto pagante. È richiesta la prenotazione via email a bookshop@villamanin.it oppure al numero di telefono. 0432.821258/256
|Workshop per adulti
|Disegnare i fiori – laboratorio artistico sabato alle 10:00 e domenica alle 14:00
Un’esperienza immersiva, rivolta a un pubblico adulto, che unisce arte e natura in un gesto creativo sospeso tra studio, racconto e sperimentazione.Nido pasquale – laboratorio floreale sabato alle 14:00
Realizzazione di un nido per piante ottenuto intrecciando a mano rami naturali che costituiranno una struttura organica.Ghirlanda primaverile – laboratorio floreale domenica alle 10:00
Attività condotta da fioristi professionisti dedicata alla realizzazione di ghirlande e composizioni floreali.I laboratori per adulti sono a numero chiuso. È previsto un prezzo di accesso di 5,00€ per persona a laboratorio più il biglietto di accesso alla manifestazione di 3,00. È richiesta la prenotazione via email a bookshop@villamanin.it oppure al numero di telefono. 0432.821258/256
|Visite al parco
|Visita paesaggistica al parco – Sabato e domenica alle 16:00
Una passeggiata alla scoperta del parco di Villa Manin e della sua storiaLe visite sono a numero chiuse. È possibile prenotare il proprio posto via email a bookshop@villamanin.it oppure al numero di telefono. 0432.821258/256
|Conversazioni con i vivaisti
|Sabato:Piante grasse, conoscerle per curarle al meglio – alle 11:00 presso lo stand di Ermini Mangani
Rose antiche a Chiasiellis – alle 15:00 presso lo stand di Az. Agr. Il Rosificio
Agrumi e bouganvillee,mantenimento e cura – alle 16:00 presso lo stand di TamoflorDomenica:Ortensie:potatura e concimazione – alle 10:00 presso lo stand di Tara vivai
Kusamono: Respiro di Primavera – alle 11:00 presso lo stand Mariotti
Cura e manutenzione di un frutteto biologico familiare – alle 15:00 presso lo stand di Soc. Agr. Vecio Pomer
|Incontri con gli autori
|Sabato:“Alla gentilezza di chi la raccoglie” di Raffaella Cargnelutti, Bottega Errante Edizioni, 2026 – L’autrice dialoga con la giornalista Emily Menguzzato alle 16:30Domenica:“I veleni del bosco. Storie di piante tossiche in Italia” di Valentina Borgia e Massimiliano Borgia, Innocenti editore, 2025 – L’autore dialoga con la comunicatrice scientifica Agnese Baini alle 11:00“Siria, il giorno dopo” di Asmae Dachan, add editore, 2026 – L’autrice dialoga con il giornalista Tommaso Nin alle 16:30
|DegustazioniSabato alle 18:00Il vino paesaggio nella prima mappa viticola regionaleUn racconto geo-enoico accompagnato dalla degustazione di 5 vini, dal Carso ai Colli Orientali con Lorenzo Mocchiutti, vignaiolo dialoga con Simonetta Lorigliola, giornalista e autrice, caporedattrice Guida VeronelliDomenica alle 18:00La scommessa dei “vitigni resistenti”Nuove uve per vigneti più green. Racconto e degustazione di 5 vini PiWi italiani con Nicola Biasi, enologo e fondatore della Rete Resistenti Nicola Biasi e Dino De Marchi, vignaiolo, dialogano con Simonetta Lorigliola, giornalista e autrice, caporedattrice Guida VeronelliLe degustazioni sono a pagamento e a numero chiuso. I biglietti degli eventi sono acquistabili su eventbrite:Il vino paesaggio raccontato dalla prima mappa regionale sabato 21 marzo ore 18.00-19.00La scommessa dei “vitigni resistenti” domenica 22 marzo ore 18.00-19.00Info e prenotazioni
|L’ingresso alla manifestazione Nel giardino del Doge Manin ha un prezzo di 3,00€ a persona (gratuito per chi ha meno di 16 anni, per le persone diversamente abili e chi le accompagna) acquistabile presso la biglietteria posta all’ingresso della barchessa di levante.Tutte le informazioni a questo link