Nile Rodgers venerdì 19 luglio a Villa Manin

Venerdì 19 luglio a Villa Manin, il celebre complesso architettonico situato a Codroipo in Friuli Venezia Giulia, autentico patrimonio artistico del nostro paese, arriva un’autentica leggenda musicale: Nile Rodgers, iconico cantautore, compositore, produttore, arrangiatore e chitarrista americano che dagli anni ’70 ad oggi ha scritto e prodotto capolavori memorabili. Già vincitore di numerosi Grammy Award e già membro della Rock & Roll Hall of Fame e della Songwriters Hall of Fame, Nile Rodgers recentemente è stato premiato con il Polar Music Prize 2024, ovvero il Nobel della Musica, per “il suo stile di suonare la chitarra con accordi taglienti che crea un ritmo ipnotico in grado di commuovere milioni di persone sulla pista da ballo”.

Accompagnato dai suoi mitici Chic, quello di Nile Rodgers a Villa Manin – organizzato da VignaPR e FVG Music Live, in collaborazione con l’ErpacFVG e PromoTurismoFVG – è uno dei concerti più attesi dell’estate, per il quale sono già stati venduti oltre 4.000 biglietti, in tutta Italia e mezza Europa, per l’unica tappa nell’intero Nord Italia del suo tour mondiale. A impreziosire ulteriormente la serata ci sarà anche un opening act d’eccezione: il celebre disc jockey Renato Pontoni, ideatore del Ceghedaccio, che a partire dalle ore 19:30 proporrà una elegante selezione dei più bei dischi dell’epoca.

L’apertura porte a Villa Manin per il pubblico è fissata alle ore 18:30 di venerdì 19 luglio, dalle ore 19:30 ci sarà il dj-set di Pontoni e alle ore 21:00 inizierà l’atteso concerto. Gli ultimissimi biglietti disponibili sono acquistabili online su Ticketone.it e nei punti vendita organizzati.

Nile Rodgers è uno dei più apprezzati musicisti di tutti i tempi, pioniere di un linguaggio davvero senza precedenti che ha trasformato la disco music e il funk in nuove forme d’arte, assieme ai suoi Chic, la band che più di ogni altra ha influenzato la musica dance. Sono stati pionieri di un linguaggio musicale che ha generato successi da top chart come Le Freak, il singolo più venduto nella storia della Atlantic Records, innescando l’avvento dell’hip-hop con Good Times.

I lavori di Nile Rodgers nella CHIC Organization, tra cui We Are Family con Sister Sledge e I’m Coming Out con Diana Ross e le sue produzioni per artisti come David Bowie con Let’s Dance, Madonna con Like A Virgin e I Duran Duran con The Reflex, hanno venduto oltre 500 milioni di album e 100 milioni di singoli in tutto il mondo, mentre le sue collaborazioni innovative e di tendenza con i Daft Punk in Get Lucky, con Daddy Yankee per Agua e con Beyoncé su Cuff It, lo rendono il genio indiscusso della musica funk, soul e pop.

Il concerto di Nile Rodgers & Chic a Villa Manin, che si aggiunge a quello in programma il 20 luglio a Umbria Jazz, sarà dunque l’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo tutti i grandi successi scritti e prodotti dall’artista di New York, brani che hanno fatto ballare intere generazioni e che continuano a emozionare con il loro ritmo elegante e irresistibile. Sarà dunque una celebrazione del ritmo e dell’energia che solo una leggenda vivente come Nile Rodgers e la sua band può offrire.