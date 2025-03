Nino D’Angelo in concerto a Lignano. 9 agosto 2025

Cantautore, attore per il teatro e per il cinema, produttore discografico e teatrale, apprezzato da critica e pubblico per la sua poliedrica “anima artistica”, Nino D’Angelo è l’icona musicale degli anni ’80 in Italia ed è uno dei massimi rappresentanti della cultura partenopea in tutto il mondo. Ha scritto dei grandi successi che sono entrati nel cuore di più generazioni come “A’ Discoteca“, inno nelle discoteche italiane negli anni ’80, ” Popcorn e Patatine” che ha accompagnato l’omonimo film e racconta la bellezza di un amore spensierato, “Maledetto Treno” un brano toccante dal testo commovente e tante altre hit, senza dimenticare “Napoli”, recentemente diventato l’inno ufficiale della squadra azzurra.

Dopo il successo del concerto evento andato in scena la scorsa estate allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Nino D’Angelo annuncia “I Miei Meravigliosi Anni ‘80”, il tour per celebrare e cantare i grandi successi collezionati in oltre 40 anni di carriera nelle principali arene estive italiane: sabato 9 agosto (inizio ore 21:00) all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, nell’ambito della rassegna “Nottinarena 2025”, si terrà l’unica data nell’intero Nordest.

I biglietti per il concerto – organizzato da FVG Music Live e VignaPR, in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e PromoTurismoFVG – saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di lunedì 10 marzo online su Eilo.it, Ticketone.it, Tickemaster.it e nei punti vendita autorizzati.

Sei partecipazioni al Festival di Sanremo, un David di Donatello, un Ciak d’Oro, un Nastro d’Argento e un Globo d’oro per le musiche del film musical “Tano da morire” di Roberta Torre, co-conduttore del DopoFestival nel 1998, direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli e un concerto al Teatro Real San Carlo per omaggiare Sergio Bruni: sono solo alcuni dei momenti salienti di una carriera iniziata nel 1976 e che da allora ha visto Nino D’Angelo diventare uno degli artisti più amati dal pubblico e dalla critica.

Tra i momenti più emozionanti della sua vita, il murales tributo dell’artista Jorit a San Pietro a Patierno, commissionato dagli stessi abitanti del quartiere napoletano dove è nato, come omaggio per essere sempre stato vicino al popolo con le sue opere.

NINO D’ANGELO

“I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ‘80”

Nottinarena 2025

SABATO 9 AGOSTO 2025 (inizio concerto ore 21:00)

LIGNANO SABBIADORO (UD), Arena Alpe Adria

Prezzi dei biglietti:

Platea gold numerata € 60,00 + dp

Platea numerata € 55,00 + dp

Gradinata non numerata € 42,00 + dp

