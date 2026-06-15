La 31ª edizione di No Borders Music Festival è alle porte: da sabato 11 a domenica 26 luglio 2026, la foresta millenaria del Tarvisiano – al confine tra Italia, Austria e Slovenia – farà da cornice alla rassegna che unisce musica, natura ed enogastronomia.

Un festival che quest’anno celebra la sua 31ª edizione e che, nel corso degli anni, ha sempre messo al centro la musica “senza confini”, attraverso un cartellone ricco di appuntamenti imperdibili con star internazionali, icone pop e artisti di ricerca, noti per aver fatto della sperimentazione una parte fondamentale del proprio percorso.

Sono oltre centodieci gli artisti che si sono esibiti sui palchi del No Borders Music Festival: grandi nomi della scena nazionale e internazionale come Lenny Kravitz, Solomon Burke, Mika, George Benson, Earth, Wind & Fire, Sigur Rós, Kasabian, Caetano Veloso, Buddy Guy, Femi Kuti, Pino Daniele, Elisa, Jovanotti, Franco Battiato, Paolo Conte, Asaf Avidan, Manu Dibango, Maceo Parker, Celia Cruz e Miriam Makeba, solo per citarne alcuni.

Anno dopo anno, il No Borders Music Festival ha seguito un unico fil rouge: superare ogni limite di genere musicale, appartenenza sociale o provenienza geografica, dando vita a un contesto in cui le differenze si incontrano e le barriere vengono oltrepassate, valorizzando la musica come linguaggio culturale universale attraverso le esibizioni degli artisti che compongono la line up.

Per questa edizione, il festival ospiterà nello scenario suggestivo dei Laghi di Fusine: Tom Smith ed Elvis Costello (sabato 11 luglio), seguiti da LP (domenica 12 luglio), e poi Coez e I Patagarri (sabato 18 luglio), Ludovico Einaudi (domenica 19 luglio), per arrivare a Manu Chao (sabato 25 luglio) e Mannarino (domenica 26 luglio).

Tutti i concerti inizieranno alle ore 14, ad eccezione del live di Tom Smith, previsto alle ore 12.

Si conferma, poi, The Natural Sound, programma che rappresenta un innovativo approccio alla sostenibilità, pensato per creare un’esperienza che unisce la musica dal vivo – con i concerti di Ladri di Carrozzelle, Mille, Angelica Bove, Tropical Wave Quintet, Nicole Coceancig e Laca Collective – ad aspetti culturali, degustazioni e attività en plein air per adulti e bambini, tra sessioni di yoga e passeggiate naturalistiche, in alcune delle location più prestigiose del territorio. Il progetto nasce per valorizzare il patrimonio naturale e culturale del territorio, offrendo al pubblico l’occasione di scoprirlo attraverso esperienze uniche e indimenticabili.

No Borders Music Festival è anche uno strumento di valorizzazione della tradizione culinaria locale, grazie all’edizione estiva di Ein Prosit, rassegna enogastromica stellata che propone una cucina di alto profilo che punta a reinterpretare prodotti della tradizione attraverso le competenze di rinomati chef italiani e internazionali. Tra le illustri presenze di questa edizione: Giacomo Sacchetto (Iris Ristorante, Verona – 1 Stella Michelin), Enrico Marmo (Balzi Rossi, Ventimiglia – 1 Stella Michelin), e Giacomo Devoto (Locanda de Banchieri, Fosdinovo – 1 Stella Michelin), Diego Rossi (Trippa, Milano), Chiara Pavan e Francesco Brutto (Venissa, Mazzorbo/Venezia – 1 Stella Michelin e Stella Verde Michelin), Matias Perdomo (Contraste, Milano – 1 Stella Michelin) e Massimiliano Mascia (San Domenico, Imola – 2 Stelle Michelin), Francesco Sodano (Famiglia Rana, Oppeano/Verona – 2 Stelle Michelin), Marco Visciola (Il Marin, Genova – 1 Stella Michelin), Jacopo Chieppa (Equilibrio, Dolcedo/Imperia – 1 Stella Michelin) e Fabrizio Mellino (Quattro Passi, Nerano/Napoli).

No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, con il sostegno e la collaborazione di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Io Sono Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Ministero della Cultura, Allianz, Petra Molino Quaglia, Birra Kozel, Monograno Felicetti, BIM, i Comuni di Tarvisio e Chiusaforte, Idroelettrica Valcanale, Carini, Prontoauto, Autonord Fioretto, Unicar e Il Tarvisiano. Media partner: Radio Deejay, Radio Capital e Sky Arte.

UNA LINE UP RICCHISSIMA

ELVIS COSTELLO e TOM SMITH (11 luglio)

LP (12 luglio)

COEZ e I PATAGARRI (18 luglio)

LUDOVICO ENAUDI (19 luglio)

MANU CHAO (25 luglio)

MANNARINO (26 luglio)