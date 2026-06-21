NO BORDERS MUSIC FESTIVAL: Manu Chao sabato 25 luglio ai Laghi di Fusine

Un grande ritorno per la trentunesima edizione del No Borders Music Festival: MANU CHAO – Ultra Acoustic, sabato 25 luglio ai Laghi di Fusine (Tarvisio) alle ore 14:00.

Figura centrale della musica contemporanea dagli anni Novanta a oggi, Manu Chao ha costruito un percorso artistico unico, capace di attraversare generi, lingue e culture mantenendo una forte identità espressiva e costruendosi un vero e proprio genere musicale. Dall’esperienza con i Mano Negra alla carriera solista, il suo repertorio ha dato vita a brani entrati nell’immaginario collettivo di più generazioni, trasformandolo in uno degli artisti più riconosciuti e apprezzati a livello globale. Album come “Clandestino”, “Próxima Estación: Esperanza” e il più recente “Viva Tu” hanno segnato intere generazioni, trasformando brani come “Me Gustas Tú”, “Clandestino”, “Bongo Bong” e “Desaparecido” in autentici inni senza tempo.

La sua presenza al No Borders Music Festival rappresenta un incontro particolarmente significativo. Da oltre trent’anni la manifestazione porta artisti di rilievo internazionale in alcuni dei luoghi più suggestivi del Friuli Venezia Giulia, costruendo un dialogo costante tra musica, natura e territorio. Un progetto culturale che ha saputo distinguersi per la scelta di contesti straordinari e per una programmazione capace di coniugare qualità artistica e visione.

Nel corso della sua carriera, Manu Chao ha saputo costruire un linguaggio musicale immediatamente riconoscibile, nel quale convivono rock, reggae, sonorità latine e influenze provenienti da diverse tradizioni musicali. I suoi concerti continuano a richiamare pubblici eterogenei, accomunati da un repertorio che ha attraversato epoche e confini mantenendo una straordinaria forza comunicativa.

Il concerto del 25 luglio ai Laghi di Fusine si inserisce nel percorso di una nuova edizione del No Borders Music Festival che conferma la propria vocazione internazionale, proponendo artisti capaci di dialogare con pubblici diversi e di interpretare l’idea di una musica che supera ogni frontiera.

Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Ministero della Cultura, Credit Agricole, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Birra Kozel, Petra Molino Quaglia, Monograno Felicetti, Autonord Fioretto, Idroelettrica Valcanale. Media Partner Radio Deejay, Radio Capital, Sky Arte.

MANU CHAO – ULTRA ACOUSTIC

SABATO 25 LUGLIO 2026 (apertura ore 12:00; inizio concerto ore 14:00)

LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (UD)

Prezzi dei biglietti: posto unico € 26,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 05 giugno 2026 online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone