No Borders Music Festival. sabato 27 luglio Mystery Concert, domenica 28 Manu Chao

Nuovi appuntamenti per il secondo weekend di No Borders Music Festival, che torna per l’ultimo fine settimana di luglio con due nuovi imperdibili concerti: il primo Mystery Concert di questa edizione e un artista di fama internazionale, Manu Chao.

Sabato 27 luglio sarà la volta del Mystery Concert, format diventato ormai un classico del festival, in cui gli spettatori scopriranno chi salirà sul palco solo al momento del live; e lo stesso sarà per l’artista che suonerà e si metterà in gioco con un pubblico non espressamente suo, ma più eterogeneo. Domenica 28 luglio, invece, Manu Chao inaugurerà il suo tour italiano nella splendida cornice dei Laghi di Fusine. Considerato uno degli artisti più liberi e meno conformi alle regole del mercato discografico, Manu Chao è una vera icona musicale e culturale. ‘Clandestino’, il suo debutto da solista in cui dominano ritmi africani e sudamericani, rappresenta per molti giovani un simbolo dell’impegno sociale e civile che può avere la musica. Info e biglietti su: Nobordersmusicfestival.com

Ma non solo concerti, il festival offre un ricco e variegato programma di eventi collaterali oltre ai live musicali, come Ein Prosit Tarvisio – Summer Edition 2024, rassegna enogastronomica stellata. No Borders Music Festival è infatti uno strumento di valorizzazione dei prodotti della tradizione culinaria del Friuli Venezia Giulia, reinterpretati in chiave fusion attraverso le proposte di chef di enorme prestigio sia italiani che internazionali. Saranno presenti: Yoji Tokujoshi (Ristorante Bentoteca – Milano), Michele Lazzarini (Ristorante Contrada Bricconi – Oltressenda Alta BG) e Prateek Sadhu (Masque Restaurant – Mumbai), Chiara Pavan, Francesco Brutto (Venissa – Mazzorbo) e Masahiro Homma (Osteria Giorgione – Venezia). Tutte le informazioni e i dettagli su: Einprosit.org/home-summer

