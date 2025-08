Nomadi giovedì 7 agosto al Lignano Sunset Festival

Il viaggio musicale dei Nomadi, band più longeva della musica italiana, fondata nel 1963 da Beppe Carletti e Augusto Daolio, continua in questo 2025 a suon di concerti live. La band, amata da un pubblico transgenerazionale, farà tappa quest’estate anche in Friuli Venezia Giulia, giovedì 7 agosto al Lignano Sunset Festival. All’Arena Alpe Adria i Nomadi porteranno tutti i successi di oltre 60 anni di carriera, canzoni memorabili come “Ma noi no!”, “Noi non ci saremo”, “Gli aironi neri”, “Dio è morto”, “Canzone per un’amica”, “Io vagabondo” e molte altre ancora. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle 19.00. Porte aperte al pubblico alle20.00 e inizio concerto alle 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

I Nomadi nascono nei primi anni ’60 tra Modena e Reggio Emilia dalla volontà di Beppe Carletti e Augusto Daolio. Attivi dal 1963 a oggi, i Nomadisono la band più longeva d’Italia, con migliaia concerti tenuti in Italia e all’estero e un seguito trasversale che unisce intere generazioni. Nel 1966 inizia la collaborazione con Francesco Guccini, da cui nascono brani iconici come “Dio è morto” e “Noi non ci saremo”. Il successo esplode nel 1972 con “Io vagabondo”, hit monumentale, diventata una pietra miliare della discografia italiana. Partecipano a eventi e festival prestigiosi, vincendo nel 2006 la categoria “Gruppi” a Sanremo. Dal 1993 organizzano il Nomadincontro, evento dedicato ad Augusto Daolio, con il Premio Augusto Daolio assegnato a figure di rilievo culturale e sociale. Con 90 album pubblicati, fra lavori in studio, raccolte e live, e oltre 16 milioni di copie vendute, i Nomadi hanno sempre unito musica e solidarietà, promuovendo iniziative benefiche, come il Concerto per l’Emilia nel 2012, che ha raccolto fondi per le zone terremotate. Negli ultimi anni hanno pubblicato nuovi lavori, tra cui “Solo esseri umani” (2021) e “Cartoline da qui” (2023). Nel luglio 2023 sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i 60 anni di carriera. I Nomadi sono oggi Beppe Carletti (tastiere, fisarmonica e cori – dal 1963), Cico Falzone (chitarre e cori – dal 1990), Domenico Inguaggiato (batteria – dal 2023), Massimo Vecchi (basso, voce – dal 1998), Sergio Reggioli (violino, voce – dal 1998), Yuri Cilloni (voce – dal 2017).

Fra i prossimi eventi del Lignano Sunset Festivaltroviamo il live di Rose Villain (21 agosto), lo spettacolo del divulgatore Gianluca Gotto (18 agosto) e l’happening metal con gli Hammerfall (14 settembre). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it