Non mi uccidere (2021): Trailer del Film di Andrea De Sica – HD

Guarda il Trailer di Non mi uccidere, il film diretto da Andrea De Sica

Diretto da: Andrea De Sica

Cast: Alice Pagani, Rocco Fasano, Silvia Calderoni, Fabrizio Ferracane, Sergio Albelli, Giacomo Ferrara e Anita Caprioli

#NonMiUccidere? disponibile dal 21 aprile 2021 sulle principali piattaforme streaming

Mirta ama Robin alla follia, lui le promette che sarà amore eterno. In una cava abbandonata, la voglia di trasgredire costa la vita a entrambi. La ragazza però si risveglia e non può che sperare che Robin faccia lo stesso, proprio come le aveva promesso. Ma niente è come prima. Mirta capisce di essersi trasformata in una creatura che per sopravvivere si deve nutrire di carne umana. Ha paura. Braccata da uomini misteriosi, combatte alla disperata ricerca del suo Robin.

