NOTTINARENA 2021 oltre 40 spettacoli dal vivo dal 3 giugno a Lignano Sabbiadoro

Dopo quasi un anno di stop forzato, c’è molta attesa per il ritorno degli spettacoli dal vivo e Lignano Sabbiadoro ha risposto presente sin da subito con gli artisti, gli addetti ai lavori, le istituzioni e il pubblico: Emma Marrone ha scelto il palcoscenico dell’Arena Alpe Adria per la prima data del suo tour estivo che poi approderà all’Arena di Verona, al Teatro Antico di Taormina e alla Cavea dell’Auditorium di Roma, il pubblico ha “benedetto” i primi annunci con oltre 500 biglietti venduti in pochi giorni per il concerto dei Subsonica (27 agosto) e addirittura più di 700 biglietti per Frah Quintale (6 agosto), le istituzioni e gli addetti ai lavori si sono attivati per rendere possibile la realizzazione di Nottinarena 2021, la rassegna artistica e culturale che, dal prossimo 3 giugno, regalerà una grande estate live in Friuli Venezia Giulia, da vivere in totale sicurezza.

Lignano Sabbiadoro diventa dunque uno dei palcoscenici di riferimento dell’estate in Friuli Venezia Giulia e oggi viene presentato il cartellone che conta già oltre 40 spettacoli dal vivo tra concerti, danza, cabaret e teatro per bambini con una proposta assolutamente eterogenea che coinvolgerà varie tipologie di pubblico in totale sicurezza: l’Arena Alpe Adria sarà una location Covid free, dove si potrà assistere agli spettacoli in massima tranquillità, dove sarà garantito il rispetto di tutte le normative vigenti in termini di distanziamento, controllo della temperatura corporea, gestione dei flussi delle persone in entrata e in uscita, sanificazione delle aree, etc.

“Il rilancio del turismo in Friuli Venezia Giulia – dichiara l’Assessore Regionale alle Attività Produttive Sergio Emidio Bini – passa anche dagli spettacoli dal vivo e questo annuncio rappresenta la ripartenza di un intero comparto. L’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, luogo storico per l’organizzazione di eventi, sarà uno dei punti di riferimento per l’estate 2021 con una proposta davvero ampia ed eterogenea in grado di intercettare il desiderio di tutti i turisti che sceglieranno di trascorrere le vacanze nella nostra località balneare e, in generale, su tutto il territorio regionale.”

Il cartellone teatrale vedrà tra i protagonisti due interpreti assoluti del panorama nazionale: sabato 24 luglio il giornalista sportivo più amato d’Italia, Federico Buffa, nell’estate degli Europei, porterà sul palco dell’Arena Alpe Adria una delle storie più belle del nostro calcio: “Italia Mundial”, l’indimenticabile vittoria della nazionale italiana ai mondiali di Spagna ’82, mentre sabato 31 luglio sarà la volta di Natalino Balasso che proporrà “Dizionario Balasso” improvvisando i suoi straordinari monologhi partendo dalla definizione del lemma. Il programma musicale, dopo gli annunci di Emma, Frah Quintale e Subsonica, oggi si arrichisce con Cristina D’Avena che il 27 giugno canterà le più celebri sigle dei cartoni animati coinvolgendo svariate generazioni, l’8 luglio la Ska Jazz Orchestra e il pianista Glauco Venier guideranno il pubblico in un viaggio strumentale senza precedenti, il 7 agosto si festeggeranno i 30 anni dei mitici Modena City Ramblers, il 19 agosto l’Orchestra del Friuli Venezia Giulia, con Alessandro Quarta e Gianni Fratta, proporrà “Le Quattro Stagioni di Vivaldi e di Piazzolla”, mentre il 28 agosto sarà la volta di Margherita Vicario, una delle cantautrice più apprezzate della nuova scena musicale italiana. Non mancheranno due serate tributo a due giganti della musica nostrana e mondiale: il 28 giugno l’omaggio a Lucio Dalla e il 23 luglio l’omaggio a Elton John.

Il programma della danza entrerà nel vivo il 17 luglio con il Balletto di Siena, il classico balletto che ha fatto la storia nel mondo della danza, una serata dedicata ai migliori passi a due, mentre il cartellone di “Pupi & Pini”, la rassegna del teatro di strada e figura prenderà il via il 5 luglio con “Il Gatto con gli Stivali” e vedrà più di 15 appuntamenti dedicati ai bambini. Sono infine previste sei serate con Radio Sorriso, Bellaemonella e Birikina per fare un viaggio nella storia della musica da ballo.

I biglietti per gli spettacoli a pagamento saranno disponibili online su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone, mentre i biglietti per gli spettacoli a ingresso gratuito saranno disponibili dal 3 giugno sulla App Eilo (www.eilo.it).

Il Sindaco della Città di Lignano, avv. Luca Fanotto, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere per il secondo anno di fila Nottinarena, la rassegna artistica e culturale dal vivo della Città di Lignano Sabbiadoro. Anche quest’anno garantiremo spettacolo, cultura e musica nella totale sicurezza della nostra Arena Alpe Adria covid-free.

Ringrazio la Regione FVG e, in particolare, l’Assessore Sergio Emidio Bini per il costante sostegno nella realizzazione delle iniziative del nostro territorio. Ringrazio anche Luca Tosolini e tutta FVG Music Live per l’ottimo lavoro svolto nella gestione di tutti gli eventi legati a Nottinarena.

Auguro a tutti i nostri affezionati turisti e cittadini lignanesi di trascorrere una felice estate all’insegna di tutti questi numerosi eventi, nella splendida cornice dell’Arena Alpe Adria”.