Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura. Il Programma

Il 2025 rappresenta un anno di grande prestigio per Nova Gorica e Gorizia, designate Capitale Europea della Cultura 2025. Un riconoscimento che valorizza il patrimonio culturale di queste due città dallo spirito transfrontaliero, testimoni di una storia condivisa e di una vocazione europea. Questo titolo, assegnato alla Slovenia con l’Italia, rappresenta un’occasione unica per rafforzare i legami culturali, promuovere il dialogo tra comunità diverse e accendere i riflettori su un territorio che si fa simbolo di connessione e innovazione. Nova Gorica e Gorizia si preparano così a vivere un anno di progetti e iniziative che ne rafforzeranno il ruolo nel panorama culturale europeo, grazie a un programma di eventi che lungo tutto l’anno offrirà spazi di confronto, nuove opportunità di collaborazione internazionale e un impulso significativo al turismo e alla vita culturale locale, tra musica, arte, teatro, enogastronomia e non solo.

GO! 2025, Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025, nasce dunque con l’obiettivo di superare le barriere, attraverso progetti unici che vanno all’insegna della connessione e della collaborazione, promuovendo un’identità comune come eredità per le generazioni future: dopo anni di divisioni e cambiamenti geopolitici che hanno segnato la storia delle due città, danno vita ad appuntamenti culturali unici e imperdibili, contenuti nel programma ufficiale sempre a metà strada tra cultura, musica, arte, natura. Ad arricchirlo, performance interdisciplinari, festival enogastronomici, progetti architettonici e urbanistici, mostre d’arte, e concerti di star internazionali. Questa unione tra le due città è rappresentata alla perfezione nell’immagine scelta come manifesto di GO! 2025, realizzata dall’artista Lorenzo Mattotti: una coppia – lui italiano, lei slovena o viceversa, non è importante la connotazione di nazionalità – che danza su un ponte circondata da mille sfumature di verde, sopra il fiume Isonzo/So?a, elementi di unione e collegamento tra Nova Gorica e Gorizia.

Il programma ufficiale di GO! 2025 si snoda lungo quattro temi portanti: Guerra e Pace, La creazione del nuovo, Contrabbandieri e Tanto verde. A formare questi pilastri, un cartellonedi eventi, mostre e iniziative culturali ed enogastronomiche.

«Questi pilastri, che definirei finestre, si affacciano su diversi mondi – ha dichiarato Stojan Pelko, Direttore del Programma GO! 2025 – Siamo convinti che questa Regione possa dire all’Europa e al mondo quanto è difficile costruire la pace dopo la guerra, e quanto l’unico confine che ci riguarda è quello per il futuro, con al centro la sostenibilità. Nell’acronimo GO si riconoscono entrambe le città, sia la città slovena di Nova Gorica che la città italiana di Gorizia. Sono due città in due Stati diversi, che sono assieme Capitale Europea della Cultura – prima volta nella storia dell’Unione Europea, in modo transfrontaliero. È dunque un motore di sviluppo che massimizza anche il messaggio che vogliamo mandare all’Unione Europea e all’Europa: in un territorio che era stato marcato da conflitti e guerre, oggi si parla di pace».

Alla conferenza stampa di presentazione del programma ufficiale di GO! 2025, tenutasi il 23 gennaio a Roma, sono intervenuti anche Marko Rusjan – Segretario di Stato presso il Ministero della Cultura sloveno, Massimiliano Fedriga – Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Paolo Petiziol – Presidente del GECT GO -, Samo Turel – Sindaco di Nova Gorica -, Rodolfo Ziberna – Sindaco di Gorizia, Romina Kocina – Direttrice GECT GO, Mija Lorbek – Direttrice Javni zavod GO! 2025 e Marco Marinuzzi – Project Manager GO! 2025.

IL PROGRAMMA

In arrivo eventi come il Festival della Complessità con grandi protagonisti, fra gli altri Didier Eribon, Aleksandar Hemon, Miljenko Jergovi?, Slavoj Žižek; l’edizione 2025 di Gusti di Frontiera, Gusti senza frontiere, dal 26 al 28 settembre a Gorizia ma anche nel vicino versante sloveno. Diversi eventi espositivi si avvicenderanno, fra i quali la mostra dedicata a Zoran Muši?. Ci sarà un vasto omaggio a Franco Basaglia con la circuitazione in sedi slovene del mitico “Marco Cavallo”, simbolo dell’abbattimento dei confini e pregiudizi sulla salute mentale; e tante produzioni cinematografiche, musicali, teatrali, come Dodecalogo, la docu-fiction transgenerazionale del regista Tomi Janeži? e come il documentario di Anja Medved sui testimoni della Seconda Guerra Mondiale. E ancora: la Marcia del primo maggio in varie città europee di confine, la Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, il focus sull’architetto Edvard Ravnikar che progettò la città di Nova Gorica, e un palinsesto di proposte sulla sostenibilità: dal futuro del cibo, con laboratori e progetti artistici di Jurij Krpan, alla vetrina sulla Biblioteca dei semi della Biblioteca Bevk di Nova Gorica. A chiudere l’anno, la luminosa cerimonia di chiusura, suggellando così un viaggio unico nel cuore della cultura, dell’arte e della comunità.

Nel programma ufficiale di GO! 2025, rientra anche la cerimonia di apertura, intitolata Da stazione a stazione, che si terrà l’8 febbraio e segnerà il primo grande momento dell’anno, in coincidenza con la Giornata della Cultura Slovena (anniversario della morte del poeta France Prešeren, nonché ricorrenza della nascita del poeta Giuseppe Ungaretti).

La cerimonia avrà luogo tutto il giorno e ripercorrerà i territori di entrambe le città. Diretta da Neda Rusjan Bric e con la presenza di ospiti nazionali e internazionali, rappresentanti politici provenienti dalla Slovenia, dall’Italia, da Bruxelles e dall’Europa – tra cui il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella e la Presidente della Repubblica di Slovenia Nataša Pirc Musar– sarà una giornata ricca di eventi, divisa in tre parti: giornaliera, istituzionale e artistica. La prima parte prevede un corteo transfrontaliero che collegherà la stazione ferroviaria di Gorizia alla piazza principale di Nova Gorica. Alle ore 16.00 seguirà la cerimonia ufficiale nell’iconica Piazza Transalpina/Trg Evrope, che si trova per metà in Italia e per metà in Slovenia, simbolo indiscusso di GO! 2025. Lo spettacolo artistico principale si svolgerà alle 18:00 nella piazza principale di Nova Gorica, con performance audiovisive, musica e molto altro. Inoltre a Gorizia, in piazza Vittoria, tra gli artisti confermati si esibirà Remo Anzovino. La festa transfrontaliera proseguirà fino a notte fonda con il DJ set di DADDY G (Massive Attack) e Andy Smith (Portishead) in piazza Transalpina.

«Questa collaborazione tra Italia e Slovenia è un evento che rappresenta i valori europei, ed entrerà nella storia di tutte le future Capitali Europee della Cultura – ha dichiarato Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia – Gli eventi che abbiamo strutturato sono basati sulle persone: il loro scopo è quello di far dialogare e far vivere insieme persone che provengono da lingue e culture diverse, ma che si ritrovano in un’unica Capitale. Su questo, la Regione Friuli Venezia Giulia ha fatto interventi molto importanti per Gorizia, investendo moltissime risorse».

Oltre agli eventi del programma ufficiale, una sinergia di enti sloveni e italiani ha reso possibile la realizzazione di un palinsesto molto composito che – oltre al programma ufficiale candidato per l’ottenimento del titolo europeo – vede nel calendario GO! 2025 progettualità transfrontaliere, internazionali e locali pensate sia per i cittadini dell’area che per i visitatori.

« Il titolo di Capitale Europea viene assegnato dalla Commissione sin dal 1985 – questo è il quarantesimo anniversario – ed è sempre assegnato a una città. Nel 2019 abbiamo deciso di presentare la candidatura insieme, facendo leva sul fattore transfrontaliero, puntando al confine come punto di forza e opportunità. Le due città hanno vinto il titolo e nel dicembre 2020 sono state proclamate: due città insieme, due paesi diversi, hanno vinto un titolo unico. Dal 2020 sono iniziati i lavori preparatori e oggi siamo al clou, tutto partirà tra poche settimane, l’8 febbraio – commenta Romina Kocina, Direttrice GECT GO – trattandosi di un partenariato così complesso, stiamo affrontando varie sfide e quindi abbiamo più attori coinvolti».

In particolare, il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO ha finanziato 56 progetti transfrontalieri attraverso il programma Interreg Italia-Slovenia (circa 10 milioni di fondi EU) e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha lavorato con le istituzioni del territorio (attraverso la Direzione Cultura e l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale) per far convergere il lavoro di molti operatori culturali di spicco sul tema del confine e finanziato ulteriori iniziative strategiche in ambito culturale per un valore di circa 10 milioni. Tra le esposizioni che sono già state inaugurate, ricordiamo le mostre Ungaretti poeta e soldato. Il Carso e l’anima del mondo. Poesia pittura storia – presso il Museo di Santa Chiara – visitabile fino al 4 maggio e Andy Warhol. Beyond Borders, un’esposizione aperta anch’essa fino alla stessa data presso Palazzo Attems Petzenstein. Inoltre, a Villa Manin si aprirà nel corso dell’anno la mostra Borders from Turner to Monet to Hopper, a Gorizia la mostra dedicata ai tesori di Aquileia e la mostra Tre Sguardi con le fotografie di Steve McCurry, Alex Majoli e Meta Krese che raccontano il confine. Gorizia ospiterà anche la masterclass per giovani danzatori con l’étoile Eleonora Abbagnato e i ballerini dell’Opera di Roma, le giornate della Fice con Palazzo del Cinema, la produzione di 8 cortometraggi con FVG Film Commission realizzati ad hoc in occasione della Capitale Europea della Cultura e selezionati da una giuria di esperti presieduta dal regista Gabriele Salvatores e il docufilm sul filosofo Carlo Michaelstadter scritto e diretto dal regista e attore Massimiliano Finazzer Flory.

Tra gli appuntamenti inoltre si inseriscono anche i concerti di artisti di fama mondiale: i Thirty Seconds to Mars (3 luglio), con l’unica data del Nordest italiano, e i Massive Attack (24 giugno), animeranno entrambi l’Arena di Casa Rossa a Gorizia, luogo un tempo utilizzato come stallo di mezzi pesanti in transito sul confine ed oggi riqiualificato e messo a disposizione anche per ospitare grandi eventi. Confermati inoltre i tradizionali appuntamenti goriziani come il festival èStoria, il premio alla sceneggiatura Sergio Amidei e la kermesse enogastronomica Gusti di frontiera, che per l’occasione saranno declinati in chiave transfrontaliera.

Ad affiancare il programma ufficiale di GO! 2025, si aggiunge il palinsesto di GO!2025&Friends, una serie di eventi tra mostre, concerti di artisti internazionali e altre iniziative che coinvolgono tutta la regione Friuli Venezia Giulia con appuntamenti che ospiteranno nomi di caratura nazionale e internazionale.

GO!2025&Friends, rappresenta un continuum con l’agenda ufficiale, in una sorta di estensione borderless della Capitale della cultura, con l’obiettivo di aumentare la partecipazione di tutta la regione e sfruttare la visibilità dell’iniziativa per valorizzare la destinazione Friuli Venezia Giulia. All’interno di questa rassegna hanno già inaugurato le mostre Steve McCurry. Sguardi sul Mondo, dedicata al grande fotografo americano e aperta fino al 4 maggio presso il Salone degli Incanti di Trieste; Fotografia Wulz. Trieste, la famiglia, l’atelier – percorso fotografico lungo oltre cent’anni che racconta le tappe dello sviluppo economico, demografico, sociale e culturale di Trieste attraverso il filtro privilegiato della famiglia Wulz, disponibile fino al 27 aprile presso il Magazzino delle Idee della città. Aprirà il 7 febbraio a Villa Manin (Codroipo – UD) anche Scooter Italia 1945-1970, esposizione che racconta il settore degli scooter focalizzandosi sulle aziende italiane che hanno divulgato in tutto il mondo la cultura e l’inventiva che caratterizzano il nostro Paese, attraverso una selezione di 50 modelli provenienti da collezionisti privati ubicati sul territorio regionale. L’estate di GO!2025&Friends si animerà invece con i live di Alanis Morissette, regina del rock alternativo che incanterà il pubblico il 22 giugno 2025 a Villa Manin di Codroipo (Udine); Sting, che il 9 luglio porterà sempre a Villa Manin una delle date del suo Sting 3.0 World Tour; e Robbie Williams, il cui live – unico previsto in Italia – è in programma il 17 luglio 2025 allo stadio Nereo Rocco di Trieste, promettendo di regalare una serata memorabile all’insegna della musica, dell’emozione e dell’energia.

Per vivere a pieno Nova Gorica-Gorizia, PromoTursimo FVG organizza per tutto l’anno due visite guidate per vivere ed esplorare il territorio in modo unico ed esclusivo. La prima, “Atmosfere goriziane- Tour classico” – disponibile il sabato e la domenica alle ore 15:00 – permette di godere di Gorizia, del Collio, della zona del Brda, del fiume Isonzo simbolo della Prima Guerra Mondiale e dei tre rilievi su cui si sono svolte alcune delle battaglie più importanti della Grande Guerra in Italia: Calvario, Sabotino e San Michele. Gli eleganti palazzi e i monumenti della città sono invece i testimoni tangibili di un passato glorioso all’interno di quello che fu l’Impero asburgico. La seconda experience, “Gorizia – Una storia di frontiera” – disponibile il sabato e la domenica alle ore 10:30 – porta direttamente all’interno della travagliata storia della città nel Novecento, avvicinandosi al confine dove si riverbera ancora il ricordo dello strazio di tante famiglie Si potrà imparare cos’è la prepustnica, i sotterfugi dei contrabbandieri e cosa accadde in una curiosa domenica d’agosto.