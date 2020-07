Nuova ordinanza FVG per Trasporto Pubblico Locale

Propoga di altri quindici giorni per l’ordinanza n.19 che regola il trasporto pubblico locale in FVG.

Tra le principali misure:

obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi

nei luoghi chiusi obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro

definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro divieto di assembramenti

di sanzioni penali per chi viola l’obbligo di quarantena

penali l’obbligo di divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da Paesi extra UE e controlli più stringenti su aeroporti, porti e luoghi di confine.

Rimane in vigore fino a fine mese l’obbligo di utilizzare sistemi di protezione individuale sui mezzi pubblici e resta possibile occupare tutti quanti i posti a sedere e in piedi sui mezzi mezzi pubblici locali urbani ed extraurbani, ferroviari e marittimi, Ncc, taxi, funivie, funicolari e seggiovie.

In particolare l’ordinanza Ministero della Salute dd. 09/07/2020 dispone in relazione agli spostamenti da e per l’estero:

art. 1 Divieti di ingresso e transito in Italia per chi proviene da Paesi a rischio e misure di quarantena

E’ fatto divieto di ingresso e transito in Italia per chi nei quattordici giorni precedenti ha soggiornato o è transitato nei 13 Paesi in elenco: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana”

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria sono sospesi anche i voli diretti e indiretti da e per i Paesi indicati nell’Ordinanza emanata il 9 luglio. Per tutti gli arrivi dai Paesi extra Ue ed extra Schengen è stata confermata la quarantena di 14 giorni come misura precauzionale per evitare la diffusione del contagio. Chiunque rientri da questi paesi è obbligato a contattare immediatamente i Dipartimenti di prevenzione Sanitaria per attivare il periodo di quarantena.

Di seguito i riferimenti territoriali dell’azienda sanitaria in FVG da contattare:

DDPS : Udine 0432 553264

DDPS : Gemona del Friuli 0432 989500

DDPS : Cervignano del Friuli 0431 529932

DDPS : Pordenone 0434 369952

DDPS : Trieste 040 3997490

DDPS : Gorizia 0481 592806

Qui il testo dell’ordinanza del 15 Luglio 2020 – FVG

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Trasporto Pubblico Locale. Proroga di validità dell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 19/PC dd. 26.06.2020. 