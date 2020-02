Nuove assunzioni in Fvg -5,3% nel 2019

Indagine Ires Fvg su dati Inps: quasi 8mila contratti in meno, ma aumentano i tempi indeterminati. Regione all’ultimo posto per nuove aperture di partite Iva

In calo le nuove assunzioni

Nel 2019 il numero di nuovi rapporti di lavoro dipendente attivati in regione nel settore privato (esclusa l’agricoltura) è diminuito del 5,3% rispetto all’anno precedente (quasi 8.000 assunzioni in meno). La significativa crescita delle nuove assunzioni a tempo indeterminato (2.216 in più, pari a +11,9%), infatti, non compensa le forti flessioni dei rapporti a tempo determinato (-4.340, pari a -7,2%) e soprattutto in somministrazione (-9.013, quasi un quarto in meno). Lo rende noto un’indagine Ires Fvg curata dal ricercatore Alessandro Russo su dati Inps.

Risultano inoltre in aumento sia il ricorso al contratto di apprendistato (+283 unità, pari a +4%) sia a quello intermittente (+5,4%, pari a +772 nuovi contratti), dal 2017 utilizzato come alternativa ai voucher. Infine anche il lavoro stagionale ha registrato un notevole incremento (+2.195 assunzioni, pari a +18,7%), dopo quello del 2017 (di analoga entità, +18,7% nell’anno in cui vennero aboliti i voucher), probabilmente perché si tratta di una tipologia contrattuale non soggetta alle restrizioni previste dal cosiddetto “Decreto Dignità” (in merito alla durata massima e alle possibili proroghe dei contratti a tempo determinato).