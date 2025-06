Nuove date per la Fiera della musica ad Azzano Decino

Per ragioni tecnico – organizzative la Fiera della Musica, in programma dal 19 al 22 giugno a Azzano Decimo (PN), rinvia i suoi eventi al prossimo mese di settembre. Il concerto dei Coma_Cose, originariamente previsto per il 19 giugno, è rinviato alla nuova data disabato 6 settembre. Il concerto di Serena Brancale, originariamente programmato per il 21 giugno, è rinviato alla nuova data di domenica 7 settembre, mentre il concerto “Alla scoperta di Morricone” dell’Ensemble Symphony Orchestra, del 22 giugno, è rinviato alla nuova data di lunedì 8 settembre. Tutti i concerti nelle nuove date si terranno nella medesima venue di Piazza Libertà ad Azzano Decimo, con inizio alle ore 21.00. Ibiglietti acquistati rimangono validi per le nuove date. Info su www.azalea.it o via mail a info@azalea.it .