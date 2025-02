Nuove panchine in Piazza Primo Maggio

Il Comune di Udine ha completato un intervento di riqualificazione dell’arredo urbano in Piazza Primo Maggio, uno dei giardini storici della città tutelato dalla Soprintendenza. Nell’area sono state installate dodici nuove panchine in legno e ferro battuto, modello Vienna, in armonia con il contesto esistente, che vanno a sostituire e implementare le precedenti, ormai danneggiate dal tempo. Inoltre, le sedute in pietra storiche sono state riallineate e i vialetti di accesso rinnovati con nuove gettate di ghiaia, in modo da riqualificare in maniera completa tutto l’ellisse e garantire un passaggio e un attraversamento più gradevole e sicuro alle persone. Ma l’intervento del Comune non si fermerà qui perché in tarda primavera inizio estate verrà ricollegata la fontana storica posta al centro della piazza, consentendo una sosta ritemprante ai cittadini, che potranno beneficiare anche quella volta di nuovi arredi. Inoltre il Comune ha previsto anche una costante potatura e cura degli alberi monumentali presenti, ovvero tutti i platani dell’ellisse, grazie all’acquisizione di risorse triennali per la gestione degli alberi monumentali.

L’intervento, realizzato dal Servizio Verde Pubblico, rientra in un più ampio programma di valorizzazione e manutenzione degli spazi verdi cittadini, che coinvolgerà altre aree sia in centro che nei quartieri. Nei mesi scorsi, il Comune ha già provveduto alla sostituzione delle panchine di via Don Orione, al ripristino delle sedute nell’area verde Guido Tavagnacco – rimosse anni fa per problematiche di degrado – e all’installazione di nuove panchine nell’area verde Donatori di Organi, nei pressi del cinema S. Giorgio.

“L’attenzione alla cura e alla manutenzione dei giardini storici e delle aree verdi è fondamentale per rendere Udine una città più accogliente e vivibile per tutti – ha dichiarato l’assessore Ivano Marchiol –. Piazza Primo Maggio rappresenta un patrimonio storico e identitario per la comunità, e vogliamo garantire che resti un luogo di incontro e di socialità in condizioni ottimali”.

Il Comune proseguirà il suo impegno per la valorizzazione del verde pubblico con nuovi interventi nei Giardini Ricasoli (per il quale è stato stanziato a bilancio circa un milione) oltre che nei parchi pubblici come quello del Cormor, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi urbani a beneficio di cittadini e visitatori.