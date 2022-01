Nuovi lavori di manutenzione di marciapiedi a Udine

La Giunta ha approvato il progetto definitivo relativo a una nuova tranche di lavori di riatto e manutenzione di marciapiedi di otto importanti vie e piazze della città.

“Si tratta – ha spiegato il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini – della continuazione dell’opera che ha già visto sistemate via Grazzano, via Cussignacco, vai Treppo, via Morpurgo, viale della Vittoria, via Pracchiuso, via Uccellis e via Manzoni. Ora, con questi lavori, per i quali è stata dichiarata la pubblica utilità e che corrispondono a un investimento di mezzo milione di euro, interverremo in via in via Nodari, via Freschi e Piazzale Meriggi, via Villa Glori, via Siracusa, via Abbazia, via Pordenone, via Brigata Re e l’ultimo tratto di Via Adige”.

L’intervento consisterà nella manutenzione straordinaria e nella nuova realizzazione marciapiedi nelle vie indicate, con contestuale messa insieme sicurezza e adeguamento rispetto alle disposizioni previste dalla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, con l’obiettivo di dare continuità a un sistema oggi frammentato di percorsi attraverso la pavimentazione dei tratti incompiuti, la realizzazione di nuovi tratti e la manutenzione di quelli oggi degradati.

“L’attenzione allo stato dei marciapiedi non è una questione marginale, come vorrebbero coloro che per anni hanno lasciato la città in uno stato di abbandono, ma, anzi, una forma di rispetto nei confronti dei cittadini. Oggi, con questo intervento, andiamo infatti non solo a restituire sicurezza e decoro ai residenti di alcune delle principali vie e piazze della città ma dimostriamo ancora una volta di avere a cuore le periferie, le cui condizioni influiscono in maniera diretta sulla qualità della vita di chi ci abita”, conclude Michelini.