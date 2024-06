Nuovo campo da basket e baskin nel quartiere est di Udine

L’amministrazione comunale di Udine ha concluso la riqualificazione dell’area sportiva situata in via del Bon, nel quartiere est della città. L’intervento ha portato alla realizzazione di un nuovo campo da basket e baskin, confermando l’impegno dell’amministrazione nel migliorare la qualità della vita dei residenti e, in particolare, dei giovani.

“Siamo molto orgogliosi come amministrazione di inaugurare il primo campo da baskin pubblico outdoor realizzato sul territorio del comune di Udine e uno tra i primissimi in Italia” racconta Ivano Marchiol l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Udine. “Per chi ancora non lo sapesse, il termine “baskin” è l’unione delle parole `basket” e “inclusivo”, una specialità di basket che unisce in squadra persone con e senza limitazioni motorie o cognitive. Questo sport trae origine dalla pallacanestro e ne mantiene lo scopo, cioè quello di segnare più canestri della squadra avversaria. Il primo campo di questo genere è stato realizzato a Tavagnacco dalla Zio Pino Baskin Udine ASD, che ha appena conquistato il titolo di Campioni d’Italia. Il progetto dell’area Salgari ha visto una riqualificazione complessiva dell’esistente e la creazione di un vero “parco inclusivo” aperto alla fruizione di più utilizzatori, per spazi verdi che favoriscano l’aggregazione e la socialità”. Gli accessi e gli arredi infatti sono pienamente inclusivi e favoriscono l’aggregazione, dal vialetto senza barriere architettoniche alle panche con sedute in plastica riciclata che, grazie ad uno sbalzo posizionato lungo un lato corto, consentono a chi è in carrozzina di potersi accomodare facilmente al tavolo.

“Abbiamo in programma diversi interventi come questo” assicura l’Assessora allo Sport Chiara Dazzan. “Siamo partiti da quest’area perchè è una delle più utilizzate dalla popolazione, tanto che in molti si sono rivolti agli uffici tecnici per sapere i tempi del cantiere. Ringrazio i dipendenti comunali che hanno saputo lavorare in maniera ottimale per restituire ai cittadini un’area sicuramente più bella e fruibile. Il mio auspicio è che lo rimanga a lungo e per questo faccio appello al senso civico di tutti. Lo sport veicola messaggi positivi ed educativi quando sia le persone che gli spazi rispondono a questa prerogativa, quando cioè le persone aiutano a costruire relazioni significative a livello educativo – e sicuramente il baskin è un ottimo contesto – e gli spazi offrono delle possibilità a tutti. In questo caso abbiamo raggiunto l’obiettivo”.

All’evento hanno partecipato anche le due associazioni che si occupano di promuovere il baskin sul territorio, la Zio Pino Baskin e la UBC Baskin.

Il progetto, con un investimento totale di € 80.000,00, di cui € 40.000,00 finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ha trasformato l’area attrezzata esistente in uno spazio inclusivo e moderno. La realizzazione del campo da basket/baskin ha incluso la rimozione dei vecchi impianti, la fresatura e il rifacimento della superficie in asfalto, e l’applicazione di un nuovo rivestimento in resina, garantendo una superficie di gioco ottimale e già molto utilizzata.

Inoltre, sono stati installati nuovi impianti di basket regolamentari e impianti specifici per il baskin, dotati di doppio canestro a varie altezze (110 cm e 220 cm) per favorire l’accessibilità e la partecipazione di tutti. La pavimentazione del vialetto di accesso è stata ampliata e migliorata, garantendo una viabilità agevole e priva di barriere architettoniche.

La riqualificazione dell’area sportiva è un ulteriore passo verso il miglioramento delle infrastrutture nei quartieri cittadini, con l’obiettivo di creare spazi di aggregazione sicuri e inclusivi.