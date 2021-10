Nuovo cartone in friulano su Telefriuli “Horaci l’Inuit”

È tutto pronto per la sesta stagione di Maman!, che accompagnerà i più piccoli anche alla scoperta dell’Artico e dei suoi abitanti! La trasmissione televisiva in lingua friulana, frutto di una co-produzione dell’ARLeF – Agjenzie Regionâl pe Lenghe Furlane e di Telefriuli, porterà sul piccolo schermo un nuovissimo cartone animato: “HORACI l’Inuit”, serie catalana, già tradotta in spagnolo e inglese e ora in marilenghe grazie all’ARLeF che lo ha prodotto su licenza di Videoplugger Ltd.

Il cartoon è stato pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni, ma le avventure di Horaci e Sedna – due piccoli eschimesi che cercano di difendere il loro ecosistema unico, pieno di orsi polari, igloo, kayak e sciamani – sapranno certamente coinvolgere anche i bambini più grandi, grazie al ritmo che contraddistingue le puntate. La prima serie conta ben 35 puntate che nella versione friulana sono state curate da Delta Studios e CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, grazie alla direzione del doppiaggio di Rita Maffei.

«La cosa che più mi ha colpito di quest’esperienza – ha sottolineato Rita Maffei – è che abbiamo creato, anche grazie alla consulenza dell’ARLeF e dello Sportello per la lingua friulana, uno straordinario gruppo di lavoro e questo nonostante a causa della pandemia siamo stati costretti a lavorare in piccoli gruppi. La lingua friulana ha funzionato benissimo e gli attori sono riusciti a donare ai simpaticissimi personaggi le giuste voci. Prezioso poi l’adattamento di Barbara Bregant e la post-produzione di Vittorio Vella».

«Horaci l’Inuit in friulano è un successo per tutti: per la produzione, per gli autori, il regista e per la nostra azienda, da sempre sensibile alle produzioni in lingua minoritaria come questa, realizzata dalla Radiotelevisione pubblica della Catalogna» – ha fatto sapere Emanuele Galloni, amministratore di Videoplugger.

“HORACI l’Inuit” non sarà però l’unica novità della sesta edizione di Maman! che andrà in onda dal prossimo 8 ottobre, e fino a giugno, tutti i venerdì alle 18.30, e in replica la domenica alle 7 e alle 13. In programma ci sono infatti ben due nuove rubriche: “Il moment de poesie” e “La cusine Bete”. Quest’ultima è l’eccentrica e colorata “cugina” di Daria Miani (alias Daria stessa), confermata alla conduzione e accompagnata dal suo fedele gatto Vigji. Ma Bete è anche un’appassionata di video-tutorial e interverrà durante le puntate per insegnare ai bimbi moltissime cose: come allacciarsi le scarpe, fare un braccialettino con le margherite, fischiare, fare una treccia, lavarsi i denti, fare un origami e molto altro. In ogni puntata, poi, non mancherà uno spazio fisso dedicato anche ad altri cartoni animati e uno per le video-canzoni come Vosutis te sachete (un progetto dell’Associazione musicale “Bertrando di Aquileia”) e Sacheburache (un progetto Belka Media) per ballare e cantare in friulano.Immancabili poi le rubriche “La pueste di Maman!” che darà risposta alle curiosità dei piccoli telespettatori; “Leìn insiemi”, uno spazio per la lettura con l’obiettivo di promuovere e incentivare quella in lingua friulana sia nelle scuole che nelle famiglie; “Un pâr di barzaletis” e “Fasìn un zûc”. Attraverso divertimento, narrazione e gioco, obiettivo di Maman! è quello di esporre i bambini al plurilinguismo e ai comprovati vantaggi cognitivi che derivano dall’utilizzo di più lingue fin dalla più tenera età.