Nuovo Dpcm in arrivo, misure ancora più stringenti

Lunedì, dopo una riunione con i presidenti delle Regioni, il premier riferirà alla Camera alle 12 e al Senato alle 17. La firma del nuovo Dpcm potrebbe slittare a martedì.

Le ipotesi sul tavolo

Si valutano restrizioni in Regioni come Lombardia Piemonte e Calabria con coprifuoco alle 18. Anziani over 70 a casa per proteggerli dal contagio. Dalle 18 chiusura delle attività commerciali e per la cura alla persona

Restano aperte farmacie, parafarmacie e alimentari.

Centri commerciali chiusi nel weekend, stop agli sportelli per le scommesse in bar e tabaccherie. Nelle aree a rischio, chiusi musei e distributori automatici.

Smart working nella Pubblica amministrazione, salvo i servizi pubblici essenziali. Scuole chiuse in base all’indice di contagiosità Rt locale. Nelle aree più a rischio si potrebbe estendere la didattica a distanza anche alla seconda e terza media, con obbligo di mascherina sempre per le lezioni in presenza, cioè alle elementari e in prima media. Bar e ristoranti chiusi anche a pranzo nelle regioni con tasso di contagi a rischio.

Quasi certo lo stop agli spostamenti tra Regioni, che dovrebbe essere uguale in tutto il territorio nazionale. Non ci si potrà spostare oltre i confini regionali se non per comprovate esigenze, come quelle lavorative, di salute o emergenze di altro tipo. Anche in questo caso sarà sempre necessaria l’autocertificazione

Gli esperti del Cts insistono perché si riduca la percentuale di riempimento massimo per i mezzi pubblici. Dall’80% previsto oggi sul trasporto locale si dovrebbe quindi passare al 50%

Tra le misure in discussione non vi è quella di un lockdown totale, come quello di marzo e non ha trovato sostegno la proposta che chiedeva di imporre l’isolamento per tutti gli anziani over 75 anni.

Iscriviti al nostro canale telegram, resta sempre aggiornato in tempo reale direttamente dal tuo smartphone sulle notizie della città

Ministro della Salute Roberto Speranza: “Dpcm con misure nazionali e territoriali. In queste ore costruiamo insieme il Dpcm su due orizzonti: misure nazionali e misure territoriali. Sul primo punto è vigente l’ultimo Dpcm, possiamo anche alzare l’asticella nazionale su alcuni punti condivisi e su alcuni territori alziamo i livelli di intervento”.

Ministro degli Affari regionali Francesco Boccia “Il governo nazionale è al vostro fianco per eventuali ulteriori restrizioni condivise a partire dalla mobilità regionale e possiamo decidere di adottare ulteriori misure, ma ogni presidente di regione può intervenire in base alle esigenze e criticità del proprio territorio. Le regioni che singolarmente chiudono alcune attività o riducono gli orari in base all’attuazione del piano condiviso sull’andamento epidemiologico devono sapere che saremo al loro fianco con ogni forma di sostegno“.