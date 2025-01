Nuovo servizio di Bike Sharing a Udine. Ma quanto costa?

Da oggi nella città di Udine è attivo il nuovo servizio di Bike Sharing. Nella mattinata di mercoledì 8 gennaio sono state dislocate le prime biciclette, poco meno di un centinaio sulle 380 complessive che completeranno la flotta nel corso delle prossime settimane, su tutto il territorio comunale.

Codice Sconto

Per la partenza del servizio, è stata pensata una speciale promozione: inserendo all’interno dell’app RideMovi il codice UDINE25, le prime due corse da 15 minuti ciascuna saranno in regalo, sia sulle biciclette elettriche che su quelle tradizionali. All’esaurimento del coupon omaggio, si applicheranno le regolari tariffe. Per gli utenti UdineBike, inoltre, è riservato, per tutto il primo anno, uno sconto del 20% sulle tariffe in abbonamento per usufruire del servizio.

“Udine sul bikesharing era rimasta indietro, ora non più. Finalmente anche Udine ha il suo servizio di bikesharing efficiente e al passo con le migliori città d’Italia e d’Europa”, ha dichiarato il Sindaco Alberto Felice De Toni.

Come funziona il servizio

Le biciclette a noleggio di Ride Movi offrono un servizio comodo e flessibile, accessibile tramite un’applicazione per smartphone. Una volta scaricata l’app “Ride Movi”, gli utenti possono registrarsi, collegare un metodo di pagamento e scegliere tra diverse modalità di utilizzo: corse singole, noleggi a ore o giornalieri, oppure abbonamenti mensili.

Il servizio sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, permettendo la massima libertà di utilizzo. Le biciclette saranno facilmente individuabili tramite la mappa dell’app, che guida l’utente fino al mezzo libero più vicino. Per sbloccare la bici, basterà scansionare il codice QR posizionato sul manubrio o sul telaio. Una volta avviato il noleggio, si è pronti per pedalare. Una volta concluso lo spostamento sarà sufficiente parcheggiare la bicicletta dove consentito e inquadrare nuovamente il codice QR tramite l’app. una volta conclusa la corsa, il costo del noleggio sarà scalato dal saldo in app sul profilo personale dell’utente.

Dove parcheggiare le biciclette

All’interno del cosiddetto “Ring” delimitato da viale Trieste a est, via Caccia e via San Daniele a Nord, viale Ledra e Via Marangoni proseguendo su viale Duodo e via Marco Volpe a ovest e viale Europa Unita con la stazione dei treni e l’autostazione a sud, sono predisposte apposite stazioni virtuali, cioè aree definite dove sarà possibile lasciare la bicicletta dopo l’utilizzo e trovarne disponibili in gruppo, consentendo il rispetto degli spazi pubblici e il mantenimento di un alto livello di decoro urbano. Nel corso della settimana gli addetti alla viabilità del Comune di Udine provvederanno alla realizzazione delle aree di sosta, in tutto una cinquantina, in diversi punti all’interno del ring, tra cui tutte le piazze del centro storico, il piazzale della stazione ferroviaria, via Dante, Largo Ospedale vecchio, Largo del Pecile, in corrispondenza del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Piazzetta Marconi, Piazzale Osoppo, Piazzale XXVI luglio, Piazzale Diacono, via Aquileia, viale San Daniele, via Poscolle e via Zanon e numerose altri punti a ridosso e nel cuore del centro storico.

Al di fuori dell’area dell’”Anello” invece si potrà terminare la corsa sostanzialmente ovunque.

Le tariffe

Come detto, le biciclette che saranno a disposizione sul territorio udinese saranno di due tipologie: muscolari ed elettriche, con diverse opzioni tariffarie per soddisfare le esigenze di residenti e turisti. Le e-bike prevedono un costo di 0,25 euro al minuto più 1 euro di sblocco, oppure abbonamenti mensili (€12,99, con tariffa di €1,50 per 20 minuti) o pacchetti orari prepagati e rinnovabili una volta esaurito il credito (30 minuti a 4,99 euro; 45 minuti a 6,99 euro; 90 minuti a 14,99 euro). Le biciclette tradizionali, invece, costeranno 1,50 euro per 30 minuti di utilizzo, oppure saranno disponibili abbonamenti mensili (9,99 euro, con utilizzo illimitato fino a 30 minuti) e annuali (49.99 euro, con le stesse condizioni). La tariffa mensile per la bicicletta elettrica e la tariffa annuale per la bicicletta tradizionale prevede uno sconto del 20% per tutti gli utenti UdineBike per il primo anno di servizio.

Biciclette Elettriche (e-bike):

Costo al minuto: €0,25 + €1 ( ad ogni sblocco), corrispondente a 3,50 per una corsa singola fino a 15 minuti.

Abbonamento Mensile: €12,99 (Tariffa utilizzo: €1,50 ogni 20 minuti).

Pacchetti Prepagati:

– 30 minuti: €4,99;

– 45 minuti: €6,99;

– 90 minuti: €14,99.

Biciclette Muscolari:

Costo a Tempo: €1,50 ogni 30 minuti;

Abbonamento Mensile: €9.99 (Utilizzo illimitato fino a 30 minuti);

Abbonamento Annuale: €49.99 (Utilizzo illimitato fino a 30 minuti).