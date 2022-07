“OCCHI, CUORE, PORDENONE”: INIZIA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2022/23

“Occhi, cuore, Pordenone” per una stagione di Serie C che il Pordenone Calcio vuole vivere da protagonista insieme ai suoi tifosi. Con tutta la fede neroverde e all’orizzonte – una volta eseguiti i lavori necessari – l’atteso ritorno della squadra in provincia, a Fontanafredda.

Non essendo ancora certe le tempistiche di realizzazione degli interventi la Società ha attivato un abbonamento per le prime 9 gare di campionato, che garantirà la fruizione delle stesse indipendentemente dallo stadio in cui saranno disputate. Sarà quindi una campagna “step by step”, che darà importanti vantaggi poi per l’acquisto delle successive 10 gare: inizio sottoscrizioni giovedì 28 luglio, dalle 17 alle 20 al centro sportivo “De Marchi” (accesso zona bar). Compongono la grafica ufficiale della campagna – richiamando il titolo “Occhi, cuore, Pordenone” – gli occhi di Bassoli, il cuore di Burrai e un’immagine iconica della Gradinata neroverde del Bottecchia sotto il diluvio del 28 aprile 2019, giorno della promozione in B.

Per la fase iniziale allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro è stata ridefinita l’organizzazione dei settori, con l’apertura – salvo diverse necessità durante il campionato, da valutare giornata per giornata – della Tribuna, suddivisa in Vip, Centrale e Laterale (novità), ottimizzando così la capienza riservata ai tifosi locali di 2 mila posti (tutti coperti). Ciò ha portato a una rimodulazione delle tariffe, con agevolazioni per i fedelissimi vecchi abbonati del girone di ritorno 2021/22 e le famiglie. Gli abbonati alle prime 9 gare diventeranno poi i “fedelissimi neroverdi” che avranno il diritto di prelazione sulle tessere della seconda parte della stagione e, in particolare, quelli della Centrale avranno la priorità di acquisto sui posti coperti del “Tognon” di Fontanafredda, la cui disponibilità è minore rispetto al “Teghil”.

PREZZI

Tribuna Centrale: nuovo abbonato 155 euro, fedeltà vecchio abbonato 140 euro, ridotto over 65 anni 120 euro, ridotto family 120 euro, ridotto Under 18 55 euro

Tribuna Laterale: nuovo abbonato 80 euro, fedeltà vecchio abbonato 70 euro, ridotto over 65 anni 60 euro, ridotto family 60 euro, ridotto Under 18 35 euro

Tribuna Vip: 1.000 euro, abbonamento Vip che comprende tutte le 19 gare casalinghe, il parcheggio, l’accesso all’hospitality e una maglia personalizzata e autografata

PROMO FAMILY

Per gli acquisti di abbonamenti all’interno di un nucleo famigliare (sino al secondo grado di parentela) la prima sottoscrizione sarà a prezzo intero (o fedeltà, se vecchio abbonato), seconda ed eventuale terza alla tariffa ridotta.

TIFOSI DIVERSAMENTE ABILI

Per informazioni sull’accesso allo stadio dei tifosi diversamente abili e loro eventuali accompagnatori scrivere a [email protected]

SPORTELLO

Nella prima fase lo sportello abbonamenti sarà attivo al centro sportivo De Marchi (ingresso zona bar). Giovedì 28 luglio orario 17-20, venerdì 29 luglio orario 17-20, sabato 30 luglio orario 10-12. Successivamente la campagna proseguirà nelle rivendite e online.

INFORMAZIONI

Per informazioni generali è possibile scrivere a [email protected] Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati sul sito ufficiale e in particolare nella sezione www.pordenonecalcio.com