Omaggio a Luigi Garzoni 22 luglio a Cassacco

Una nuova importante tappa per il percorso di valorizzazione dell’opera e della vita artistica del Maestro Luigi Garzoni: il lunedì 22 luglio sarà, infatti, una giornata dedicata al Cantore del Friuli. Il Museo aprirà regolarmente le sue porte alle 14.30 ospitando, alle ore 18, una visita guidata unica gratuita negli spazi del Centro Civico di Cassacco già dedicato al compositore a cura della Cooperativa Guarnerio. Alle ore 19.30 invece nella splendida Villa Gallici Deciani di Montegnacco sarà la musica del Cantore del Friuli ad essere tra i protagonisti del concerto di Luisa Sello al flauto e Bruno Canino al pianoforte, inserito nel cartellone della rassegna Friuli Concertante.

LA VISITA – Il Museo Luigi Garzoni è la prima esposizione permanente dedicata al poliedrico intellettuale realizzata dal Comune di Cassacco con la collaborazione di Daniele Garzoni di Adorgnano, nipote del compositore insieme alla famiglia intera, la direzione artistica e la curatela del musicologo Alessio Screm, che si è occupato della ricerca, degli allestimenti e della redazione dei testi. L’inaugurazione del museo è stata possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dell’Arlef, della Fondazione Friuli, della Comunità Collinare e della costante vicinanza della Società Filologica Friulana e dell’Associazione Amici della Musica.

È proprio il Comune di Cassacco a promuovere, dunque, la visita guidata di lunedì 22 luglio, alle ore 18.00. Un’opportunità unica per visitare le sale espositive e approfondire le caratteristiche e la storia di quanto esposto. La visita è gratuita fino ad esaurimento posti disponibili, è consigliata la prenotazione chiamando il numero 0432 852811 (int.3) oppure scrivendo a [email protected].

IL CONCERTO – A conclusione della visita guidata, la giornata dedicata a Garzoni proseguirà alle ore 19.30 alla Villa Gallici Deciani di Montegnacco con il Concerto del duo Sello/Canino. L’appuntamento è inserito nel cartellone del festival Friuli Concertante, organizzato dall’associazione Amici della Musica di Udine con la direzione artistica di Luisa Sello. Il programma del concerto, ad ingresso libero, vedrà l’esecuzione di un ciclo di villotte popolari armonizzate dal Maestro Luigi Garzoni di Adorgnano, tra cui una villotta rinascimentale inedita, ed inoltre di sua composizione: una “Preghiera” per oboe, un “Canto scolastico” ed un brano per violino e pianoforte, il tutto nella versione per flauto traverso e pianoforte, con interpreti la flautista e direttrice artistica di Friuli Concertante, Luisa Sello, insieme al rinomato pianista di fama mondiale Bruno Canino, uno dei più grandi pianisti contemporanei, con oltre cinquant’anni di carriera di successo. Le partiture del Cantore del Friuli, molte delle quali in prima esecuzione, provengono dal Fondo Garzoni custodito presso la Società Filologica Friulana, partner istituzionale del Museo Luigi Garzoni di Cassacco.

ONLINE IL SITO DEDICATO A GARZONI – Con questa giornata dedicata al Cantore del Friuli si segna una nuova tappa, dopo l’inaugurazione del Museo, di un più ampio progetto promosso dal Comune di Cassacco insieme ai suoi partner per valorizzare la figura, le opere e l’eredità artistico-culturale del Maestro Garzoni. Da pochi giorni è online il nuovo sito internet dedicato al Museo Luigi Garzoni, con la direzione artistica di Alessio Screm, mentre è in lavorazione un documentario a puntate dedicato alla vita e alle opere del Cantore del Friuli.