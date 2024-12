On line il nuovo video di Remo Anzovino. la magia di Chaplin

Pianista e compositore tra i più originali ed eclettici della musica strumentale contemporanea, Remo Anzovino si prepara a tornare con nuova musica, per festeggiare i suoi vent’anni di carriera all’inizio del 2025.

A partire da oggi 29 novembre, sarà disponibile in digitale il primo singolo Chaplin, brano inedito che rappresenta un’anteprima del nuovo album “Atelier”, in uscita il prossimo 24 gennaio 2025 – su etichetta DECCA ITALY e distribuzione Universal Music Italia – e già disponibile in preorder sia in versione doppio vinile che in cd, con allegata la riproduzione integrale dell’opera del pittore e scultore Giorgio Celiberti “Emozioni d’amore” (1994), presente sulla copertina dell’album nello scatto di Paolo Grasso. Ad accompagnare Chaplin, una pagina che Remo Anzovino compose circa vent’anni fa per la sonorizzazione dal vivo del capolavoro di Charlie Chaplin “Il circo”, online anche il videoclip realizzato da Zunami Film Studio,, nel quale proprio alcune sequenze tratte dal film si mescolano alle riprese live del brano.

«Chaplin è molto di più della maschera eterna, del genio amato in ogni angolo del pianeta. Chaplin è un mondo dove viviamo inconsapevoli del nostro destino, dove per caso siamo tutti – chi prima, chi poi – l’attrazione del circo. Chaplin è quando, non a caso, cerchiamo l’innocenza perduta», spiega Anzovino.

La musica e il video rappresentano il suo sentito omaggio all’arte e alla memoria di uno dei primi grandi maestri del cinema, con un valzer lento che, per malinconia e leggerezza, si riallaccia alla grande tradizione del songbook americano.

Dopo la pubblicazione nella primavera 2023 del suo primo album piano solo, “Don’t forget to fly”, per settimane l’album di musica strumentale più venduto in Italia, e il relativo tour, il pianista friulano, autore di Nocturne in Tokyo, Following light, Tabù e Suite for Vajont, celebra il suo percorso ventennale che lo separa dalla realizzazione del suo primo disco “Dispari”, con un album piano solo, questa volta live, registrato in due irripetibili serate nello studio del grande artista Giorgio Celiberti e per questo intitolato “Atelier”, a rimarcare il rapporto che da sempre lega Remo Anzovino all’Arte in ogni sua espressione.

Un album dal vivo che risponde a un’esigenza artistica che l’autore sentiva da tempo e che fissa molti dei brani storici di Anzovino nella loro trasposizione – o si potrebbe dire ri-composizione – per solo piano, rendendoli, per molti versi, “inediti”.

Alla pubblicazione dell’album farà seguito, a partire dalla primavera del 2025, un tour di presentazione che toccherà i teatri delle principali città italiane per poi proseguire nel corso dell’estate. Le prime date del tour saranno comunicate ufficialmente a dicembre.

Remo Anzovino BIOGRAFIA – Nato a Pordenone nel 1976 da genitori napoletani, scrive musica da quando aveva undici anni. A ventiquattro anni si laurea con lode in giurisprudenza all’Università di Bologna e diventa avvocato penalista.

Ha all’attivo ventuno album ufficiali, tra dischi in studio e colonne sonore per il cinema e, con oltre trenta milioni di streaming sulle principali piattaforme digitali, oggi si conferma uno dei compositori di punta della scena classical contemporary, oltre che uno degli autori di spicco della grande tradizione italiana nella musica da film.

Tra le molte composizioni spiccano la celebre 9 ottobre 1963 (Suite for Vajont), scelta dalla Fondazione Vajont quale musica ufficiale in ricordo delle vittime, le musiche Igloo e Tempo Tempesta, selezionate nel 2020 dall’Unesco per la campagna #NoiSiamoOceano, e la colonna sonora che accompagna nel 2023 le immagini del documentario “Respiro di Inverno” della Croce Rossa Italiana.

Negli anni ha strettamente legato il suo nome al cinema firmando le colonne sonore di prestigiosi documentari: da “Ritratto di Regina” a “Pasolini Maestro Corsaro”, passando per le colonne sonore dei cinque film realizzati per la serie “La Grande Arte al Cinema” (Vincent Van Gogh, Frida Kahlo, Picasso, Monet e Gauguin) che gli sono valsi il Nastro D’Argento nel 2019 e la pubblicazione di un box set celebrativo intitolato “Art Film Music”, uscito in tutto il mondo per Sony Classical.

Numerose e trasversali le collaborazioni artistiche: Franz Di Cioccio PFM, Lo Stato Sociale, Giuliano Sangiorgi, Roy Paci, Oliviero Toscani, Fabrizio Ferri, Gino Paoli, Dargen D’Amico, Simone Cristicchi, Enzo Gragnaniello, Davide Toffolo, Flavio Boltro, Francesco Bearzatti, Enzo Pietropaoli e Gabriele Mirabassi.

Parallelamente al percorso discografico ha sviluppato un’intensa carriera concertistica in Italia e in tutto il mondo, dal Giappone all’International Jazz Festival di Ankara, dal prestigioso London Jazz Festival all’Arena di Verona e Caracalla con i 2Cellos, passando per Palazzo Reale di Napoli, Castello Sforzesco di Milano, il Teatro Romano di Fiesole e i Laghi di Fusine per il No Borders Music Festival.

Le sue musiche sono utilizzate da importanti brand commerciali per le proprie campagne pubblicitarie (Alitalia, Bulgari) e da celebri trasmissioni televisive (Ulisse di Alberto Angela, Otto e Mezzo, I Dieci Comandamenti, Ballarò).

Per festeggiare i vent’anni di carriera, il 24 gennaio 2025 esce “Atelier”, il nuovo album piano live solo, disponibile in preorder dal 29 novembre sia in versione doppio vinile che in cd, con allegata la riproduzione di un’opera del M° Giorgio Celiberti.