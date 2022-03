One Love Reggae Reunion a Lignano dal 14 al 16 Luglio 2022

Dal 14 al 16 Luglio si torna a ballare musica reggae nella storica sede del Camping Girasole di Aprilia Marittima a due passi dalle spiagge di Lignano Sabbiadoro.

Giunta alla sua seconda edizione, la One Love Reggae Reunion 2022 annuncia il suo programma al completo per passare una nuova vacanza reggae a 360 gradi fatta di musica e intrattenimento.

Durante questa edizione la piscina sarà aperta tutti i giorni e animata da una Free Yard a cura di Fyah Pon Babylon da Roma e non mancheranno offerte olistiche fatte di yoga, massaggi e bagni di gong per rilassare il pubblico reggae anche di giorno. L’area bimbi sarà gestita da Pikkio Clown, più che un mero animatore, un vero e proprio artista dell’intrattenimento infantile. Si riconferma anche la presenza dello spettacolo di marionette di Bob Marley del cileno Fernando, che diverte i piccoli come i grandi con uno show a tema reggae. Torneranno anche il bioarchitetto Francesco Pellizzari e l’artigiano artista Francesco Tasca che l’anno scorso costruirono un forno in terra cruda con i bambini e questa volta offriranno un laboratorio di panificazione per grandi e piccoli per condividere pane e pizza con tutti gli ospiti presenti. La vera novità di questa edizione sarà il Villaggio Africano aperto tutti i giorni dalle 12 alle 19 che offrirà un laboratorio di cucina africana e workshop di danza e percussioni.

Per gli amanti dei bassi, il sound di Sattamassagana sarà acceso in pineta tutti i giorni dalle 10 alle 20 con una line up piena di ospiti da tutta Italia fra cui spiccano la full crew di Moa Anbessa, Jah Militant dalla Francia e per la prima volta in Italia, Peaceful Warrior da Cesena e Mistical Sound dalla Sicilia.

Il mainstage avrà il piacere di ospitare la storica band salentina dei Sud Sound System, Brusco da Roma e dall’Inghilterra il dubmaster Mad Professor accompagnato dalla bellissima voce afro-bresciana di Awa Fall.

Ad aprire il palco serale diversi artisti annunciati dall’esplosiva e localissima Tizla e da Fenomeno show da Londra, in molti accompagnati dalla riconfermata Soul Rebels Band di Piero Dread presente già nella scorsa edizione. Altri storici nomi della scena live animeranno le tre notti friulane come i Krikka Reggae dalla Basilicata, Jaka dalla Sicilia e i Quartiere Coffee dalla Toscana.

Pure la dancehall area notturna non si fa parlare dietro portando in console affermati nomi della scena come Lampadread, Northern Lights e Bomchilom.

A confermare la loro presenza nuovamente anche quattro Reggae Ambassadors, artisti che hanno con il loro impegno di una vita contribuito alla storia del reggae in Italia e che per questo vennero l’anno scorso premiati proprio dall’Associazione One Love: Vitowar, Pier Tosi, Raina e Lampadread – saranno i loro djset a intrattenere il pubblico nei cambi palco.

Le prevendite sono acquistabili su euroticket al link https://online.euroticket.it/Prevendite-Euro-Ticket/evento.php?nome=onelove.

Insomma anche se il litorale di Lignano Sabbiadoro è a pochi km di distanza, questa volta non vi è motivo di lasciare il campeggio di giorno – tra tuffi in piscina e intrattenimenti per tutte le età, il divertimento durante questa vacanza reggae è assicurato e la musica reggae verrà rappresentata da nord a sud dello stivale.