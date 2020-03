Online un corso per imparare il friulano

Dopo dai cartons animâts par furlan pai plui piçui, la ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane e propon une altre iniziative #ioorestiacjase, metint a disposizion, sul so sît, un cors pratic di lenghe furlane in 20 lezions, util par imparâle cun facilitât e soredut par scrivile daûr des regulis de grafie uficiâl.

Dut par furlan, chest al è il so titul, al è un cors di base. Al è indreçât sedi a chei che a fevelin furlan, ma no lu san scrivi, sedi a chei che lu capissin, ma no lu fevelin. Ideât di Adriano Ceschia, il cors al è fat di 20 lezions, ognidune spartide in trê sezions tematichis: la sezion Ortografie e Gramatiche e analize lis regulis de gramatiche e de ortografie de lenghe, insegnant a scrivi in maniere corete daûr des regulis de grafie uficiâl; la sezion Bocons di Narative e propon leturis di autôrs furlans impuartants (cun traduzion par talian in bande), ancje midiant di esercitazions pratichis e cul sugjeriment di peraulis e espressions che l’ûs dal talian al à puartât a dismenteâ; infin, la sezion Scaiis di Poesie dal 1945 incà e met dongje, pal plasê de leture e no dome par imparâ la lenghe, cetantis poesiis di poetis innomenâts dal nestri teritori (ancje chestis cu traduzion par talian in bande).

Par scomençâ il cors, si à di lâ su www.arlef.it e sielzi la pagjine Risorsis/Impare il furlan online. L’utent al pues discjamâ ogni lezion e ancje il so aprofondiment audio, che al jude la comprension e la leture.

“In chescj dîs dificii, il cors Dut par furlan, come ancje chês altris iniziativis web che o vin in vore, al è la nestre maniere par stâur dongje a ducj i furlans – al dîs il president de Agjenzie, Eros Cisilino -. La tecnologjie digjitâl e je une risorse straordenarie par frontâ chest moment, nus sosten e nus permet di infuartî il nestri sintiment di identitât e il nestri jessi comunitât. Ancje pe Fieste de Patrie dal Friûl il nestri canâl di comunicazion cui furlans al sarà il web, in spiete di podê celebrâle in curt ducj insiemi e dal vîf”.