Open call Alta Formazione di Arearea. Scadenza bando 24 agosto 2025

Sette settimane di lavoro, 350 ore di formazione intensiva accanto a professionisti della danza contemporanea di fama nazionale e internazionale. È questa la proposta del nuovo corso di Alta Formazione della Compagnia Arearea, giunto alla sua settima edizione. Un percorso pensato per giovani danzatori e danzatrici tra i 18 e i 30 anni, che affianca allo studio della tecnica momenti di ricerca sul movimento, incontri con coreografi ospiti, visite a musei e istituzioni culturali, lezioni online di storia della danza, partecipazione a spettacoli e approfondimenti sugli aspetti tecnico-organizzativi della professione, come la conoscenza del contratto collettivo nazionale di lavoro. «Il nostro lavoro nasce da una pratica collettiva che richiede tempo, ascolto, dedizione e cura. Valorizziamo una dimensione fondata sulla reciprocità, offrendo esperienze che stimolino percorsi di ricerca individuale, fino a trasformarsi in veri e propri progetti di vita. Con questo percorso di Alta Formazione vogliamo offrire strumenti concreti per costruire la propria identità professionale», hanno raccontato Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi, direttori artistici della Compagnia.

IL PERCORSO FORMATIVO – Il corso di alta Formazione si svolgerà da ottobre 2025 ad aprile 2026, distribuito in sette settimane a cadenza mensile. Durante ogni ciclo di lavoro, i partecipanti avranno l’occasione di approfondire la tecnica insieme ai coach, ma anche di esplorare nuove visioni coreografiche proposte da artisti ospiti. Ogni settimana sarà arricchita da visite formative ad alcune eccellenze culturali del Friuli Venezia Giulia e da incontri con operatori attivi nel panorama nazionale. Il sabato sera, alle 18.30, ogni ciclo di lezioni si concluderà con Dance out_la danza fuori, una prova aperta al pubblico a cura del coreografo ospite.

I MAESTRI – I maestri coinvolti sono artisti riconosciuti per la chiarezza del linguaggio, l’esperienza pedagogica maturata in Italia e all’estero e un approccio generoso alla trasmissione del sapere. A guidare il lavoro saranno Roberto Cocconi, Stefano Mazzotta, Pablo Girolami, Antonio Montanile, Daniele Ninarello, Alessio Maria Romano e Loredana Parrella. Al loro fianco, per il perfezionamento della tecnica, ci saranno anche Valentina Saggin, Anna Savanelli, Luca Zampar e Marta Bevilacqua.

A SEGUIRE – Una selezione di partecipanti sarà inoltre coinvolta in un periodo di creazione coreografica guidato da Marta Bevilacqua. Si tratterà di un’occasione concreta per vivere un’esperienza professionale e per acquisire competenze specifiche in qualità di interpreti. La creazione sarà inserita nella programmazione ufficiale del festival AreaDanza_Urban Dance Festival, organizzato dalla Compagnia Arearea, e sarà anche presentata all’interno del circuito “Giacimenti – creazione e sviluppo di una rete italiana per l’emersione dei giovani talenti”, in collaborazione con Hangartfest di Pesaro, Le Danzatrici en plein air di Ruvo di Puglia, Conformazioni Festival di Palermo, Modem PRO/Scenario Pubblico di Catania, Progetto DA.RE. di Roma, RiESCo – Network Internazionadanza Puglia di Bari e TEX – Teatro dell’ex Fadda di San Vito dei Normanni.

CANDIDATURE E AUDIZIONI – Le candidate e i candidati dovranno compilare, entro e non oltre domenica 24 agosto 2025, il modulo on-line, allegando i documenti indicati sul bando che è consultabile e scaricabile dal sito www.arearea.it . I candidati dovranno indicare anche la disponibilità di partecipazione a una delle giornate di audizione: domenica 7 settembre, a Pesaro (al teatro Maddalena in piazza del Monte 9), sabato 20 settembre a Udine (a Lo Studio, sede della Compagnia Arearea, in via Fabio di Maniago 15), o domenica 21 settembre a San Vito dei Normanni, Brindisi (al TEX Teatro dell’ex Fadda). Entro martedì 30 settembre 2025 saranno comunicati i nomi dei candidati ammessi.

Foto: Alice Durigatto