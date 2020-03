Operazione Hummingbird: Trailer Italiano del Film con Jesse Eisenberg – HD

Per i nuovi trailer italiani in HD di tutti i film prossimamente al cinema, iscriviti al canale Youtube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx

Diretto da: Kim Nguyen

Cast: Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgård, Salma Hayek, Michael Mando, Johan Heldenbergh, Sarah Goldberg, Frank Schorpion, Kwasi Songui e Conrad Pla

Operazione Hummingbird In esclusiva dal 27 febbraio 2020 sulle migliori piattaforme digitali: Chili, Rakuten, Infinity Tv e Google Play.

Due cugini di New York, Vincent e Anton, puntano forte al gioco dell’High Frequency Trading, dove la vittoria si misura in millisecondi. Il loro sogno? Stendere un singolo cavo a fibra ottica tra il Kansas e il New Jersey, capace di fargli guadagnare milioni. Ma niente va per il verso giusto a questa strana coppia: Anton è il cervello, Victor il braccio, si spingono a vicenda e spingono chiunque sia sul loro cammino fino al punto di rottura. Nella loro donchisciottesca avventura Il loro ex capo Eva Torres, una trader potente e manipolatrice, sta loro col fiato sul collo e non si ferma davanti a nulla per cercare di dividerli e batterli al loro stesso gioco

La trama, la recensione e altri video del film Operazione Hummingbird: http://bit.ly/39TUZlz

Seguici sul nostro sito web: http://www.comingsoon.it/

Seguici su Facebook: http://goo.gl/p3bFALSeguici

Seguici su Instagram: http://bit.ly/2SXZSml

Seguici su Twitter: http://goo.gl/xPXhK2

#ComingSoon

ComingSoon è il canale ufficiale Youtube di ComingSoon.it. Su Coming Soon trovate tutti i Trailer più recenti, le Interviste Esclusive agli Attori del momento, le Videorecensioni, le immagini dai Backstage e le Clip in italiano dei film più attesi in uscita al cinema.

ComingSoon è un punto di riferimento per tutti gli appassionati di cinema, ma non solo: c’è spazio per tutto il mondo dell’entertainment: Digital video, Serie TV, Musica, TV e Streaming.

Per tutti gli aggiornamenti sui Trailer in Italiano dei film in uscita al cinema guarda qui:http://bit.ly/38FjeDb

Per tutte le Interviste Esclusive targate Coming Soon: http://bit.ly/2P5M5sJ